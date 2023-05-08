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“النفط” يواصل الصعود .. و”برنت” يكسر حاجز الـ 77 دولارا للبرميل
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“النفط” يواصل الصعود .. و”برنت” يكسر حاجز الـ 77 دولارا للبرميل

“النفط” يواصل الصعود .. و”برنت” يكسر حاجز الـ 77 دولارا للبرميل

“النفط” يواصل الصعود .. و”برنت” يكسر حاجز الـ 77 دولارا للبرميل
٠٤:٥٠:٢٤ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

واصلت أسعار النفط الصعود اليوم الاثنين، إذ سجل سعر خام برنت 77.22 دولارا للبرميل، حتى اللحظة.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.72 دولار أو 2.4 بالمئة ليصل إلى 73.09 دولار،

أسباب الصعود

جاء هذا الصعود في ظل انحسار المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة ليتحول تركيز السوق على شح المعروض، مما دعم الأسعار بعد تسجيلها هبوطا أسبوعيا على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

مخاوف من الأزمة المصرفية بأمريكا

في سياق متصل، أدت المخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم إلى انخفاض خام برنت 5.3 بالمئة الأسبوع الماضي.

ودفعت خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 7.1 بالمئة رغم الانتعاشة الكبيرة يوم الجمعة والتي شهدت ارتفاع كل خام 4 بالمئة.

وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر إبريل وضعف الدولار وتوقعات بخفض الإمدادات في الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها المعروفين معًا باسم أوبك+ في يونيو في وقف التراجع في الأسعار.

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ارتفاع أسهم الطاقة

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركيتس “انتعاش النفط يأتي في أعقاب ارتفاع أسهم الطاقة في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف مما هدأ المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الوشيك الذي أدى إلى عمليات بيع في وقت مبكر من الأسبوع”.

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