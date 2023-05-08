كيف يكون ابنك منهم؟.. عشرات المبدعين يبدأون رحلة الابتكار في مجال التقنية المالية

تواصل – واس:

أطلقت الأكاديمية المالية بالشراكة مع مبادرة فنتك السعودية “معسكر التقنية المالية” بمشاركة 30 مبدعاً من شباب وفتيات المملكة.

وأوضحت أن هذه تجربة عملية استثنائية في عالم التقنية المالية، لبناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالية، وذلك بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا للتقنية المالية بما يتواءم مع برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.

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وأضافت أن معسكر التقنية المالية يهدف إلى توفير بيئةٍ محفّزة لإعداد وتطوير الجيل القادم من رواد التقنية المالية في المملكة.

معسكر تدريبي مدته خمسة أسابيع

وأشارت إلى أن المعسكر التدريبي يمثل فرصةً استثنائية للشباب السعودي لصقل مهاراتهم وتطويرها، من خلال:

1 – التواصل مع روّاد الصناعة الرقمية.

2 – اكتساب خبرة قيمة في تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث سيخضع المشاركون للإرشاد من خبراء التقنية المالية.

3 – بناء قدراتهم لفهم التحديات والفرص في صناعة التقنية المالية ومساعدتهم على تطوير أفكارهم لتصبح حلولاً مستدامة وقابلة للتنفيذ.

بناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالي

وبينت أن معسكر التقنية المالية يأتي كأحد المبادرات الداعمة لإستراتيجية التقنية المالية، التي تُعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.

وذلك لبناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالية، بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا للتقنية المالية، وإيجاد الفرص الوظيفية والاستثمارية بحلول 2030م.

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يذكر أن معسكر التقنية المالية يتضمن عشر وحدات تدريبية على مدار 5 أسابيع خلال الفترة من 7 مايو إلى 9 يونيو.

أما المرحلة الأخيرة والمختصة بالهاكاثون وعرض نتائج المشاريع، فتمتد على مدار خمسة أيام، حيث يتم تطبيق المهارات واستخدام الأدوات المكتسبة، وذلك خلال الفترة ما بين 18 إلى 25 يونيو.