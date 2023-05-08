“الوطنية للإسكان” تُطلق نسختها الثالثة من برنامج واعد

تواصل – واس:

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، أنها قررت اليوم الاثنين، فتح باب التقديم في برنامج “واعد” بنسخته الثالثة لعام 2023م.

البرنامج يستهدف تدريب 100 متدرب

وأوضحت أن البرنامج يستهدف تدريب 100 متدرب من حديثي التخرج لحملة البكالوريوس والماجستير.

وأضافت أن البرنامج يأتي امتدادًا للدفعات السابقة وتحقيقًا لرؤيته في الاستثمار بتنمية الجيل القادم من حديثي التخرج في مختلف التخصصات والجامعات.

وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل الذي يشتمل على أساليب مختلفة للتدريب وإعدادهم للعمل بمهنية عالية.

وبمخرجات احترافية والإسهام في إثراء صناعة التطوير العقاري ودعم سوق العمل السعودي بسواعدٍ طموحة.

البرنامج ينقسم إلى مرحلتين

وبينت أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، حيث ينطلق بالمرحلة الأولى التي تمتد على فترة زمنية تبلغ 6 أشهر.

ويقدم القسم الأكبر من البرنامج فرصة العمل مع أفضل الخبراء المحترفين سواءً في المشاريع أو بين الأقسام داخل القطاعات.

دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة

كما تشتمل المرحلة الأولى على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة تتنوع ما بين التدريب الحضوري، التدريب الافتراضي والتدريب الإلكتروني.

إضافة إلى جلسات توجيهية فردية وجماعية، ويمكن للراغبين في الانضمام للبرنامج التسجيل من خلال هذا الرابط.

ويهدف البرنامج إلى قيادة معايير المعرفة والكفاءات وتطبيق أفضل الممارسات بشكل خاص للارتقاء بالقطاع العقاري.

كما يسهم في دعم المحتوى المحلي عن طريق تأهيل وتطوير الموهوبين من حديثي التخرج وتجهيزهم بشكل احترافي لسوق العمل من خلال استخدام أفضل القنوات التدريبية المناسبة.

فرصٍ متساوية في مختلف مناطق المملكة

كما يعزز من خلق فرصٍ متساوية للذكور والإناث في مختلف مناطق المملكة، الوسطى والغربية، والشرقية، والشمالية، والجنوبية.

كما يقدم البرنامج العديد من المزايا التنافسية للمتدربين تتمثل في مكافآت شهرية مجزية، وتأمين طبي، ومكافأة التخرج لمجتازي البرنامج بنجاح.

توفير فرص وظيفية للمتدربين بعد التخرج

إضافة إلى البحث وتوفير فرص وظيفية للمتدربين بعد التخرج، كما يقدم “برنامج واعد المتقدم” بالتعاون مع أفضل مدارس الأعمال عالميًا والمتخصصة ببرامج التطوير في المجال العقاري.

أهم شروط وتخصصات برنامج التأهيل

وتضم مسارات البرنامج كل من التخصصات الهندسية، وتقنية المعلومات، وتطوير البرمجيات، وإدارة المشاريع وتجربة المستخدم، وتخصصات الموارد البشرية، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافةً إلى القانون، والتخصصات ذات الصلة.

ويشترط البرنامج:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – ألا يتجاوز الـ 25 عامًا، ويكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المستهدفة والموضحة أعلاه، بمعدلٍ تراكمي لا يقل عن (5/ 3.75) أو (4/ 2.50).