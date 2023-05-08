ثغرة أمنية خطيرة.. نداء من “جوجل” للمليارات من مستخدمي “جوجل كروم”

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يعد متصفح جوجل كروم الأكثر استخدامًا في العالم منذ صدوره لأول مرة في عام 2008، ويتم استخدامه من أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

ويعمل على أنظمة لتشغيل مايكروسوفت ويندوز، ولينكس وماك أو إس وآي أو إس وأندرويد. غير أنه لم يكن بمنأى عن اختراقات وثغرات أمنية، بحسب اعتراف شركة “جوجل” المطورة له.

وأطلقت “جوجل” نداءً للمليارات من مستخدمي نظام التصفح الشهير من أجل تحديثه على الفور بعد اكتشاف 15 ثغرة أمنية.

وأصدرت “جوجل” تحديث “جوجل كروم 113” لأجهزة الكمبيوتر “الديسك توب” يوم الثلاثاء، وهو مخصص لأنظمة تشغيل “ويندوز” و”ماك” و”لينكس”.

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طرح التحديث خلال أيام

وقالت في بيان إن التحديث سيتم طرحه في الأيام المقبلة. ووصف فريق الأمن الداخلي بالشركة الثغرات بأنها “منخفضة ومتوسطة المخاطر”.

لكنها أوصت بتثبيت التحديث للمساعدة في حماية المتصفح من الهجمات المحتملة، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

وامتنعت “جوجل” عن الإفصاح بشأن طبيعة الثغرات لأغراض أمنية.

وقالت: “قد يتم تقييد الوصول إلى تفاصيل الأخطاء والروابط حتى يتم تحديث الإصلاح لغالبية المستخدمين”.

وأضافت: “سنحتفظ أيضًا بالقيود إذا كان الخطأ موجودًا في مكتبة تابعة لجهة خارجية تعتمد عليها مشروعات أخرى بالمثل، ولم يتم إصلاحها بعد”.

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كيفية تحديث جوجل كروم

سيتم تحديث “جوجل كروم” بشكل عام تلقائيًا بعد فترة من الوقت، ولكن للتأكد من أن لديك أحدث إصدار، يمكنك التحقق يدويًا.

ولتحديث “جوجل كروم”، افتح المتصفح وانقر على تحديث “جوجل كروم”، وإذا لم تعثر على هذا الزر، فهذا يعني أنك تستخدم أحدث إصدار. وإذا كان التحديث مطلوبًا، فسيبدأ التنزيل على الفور.

ويتيح “جوجل” للأشخاص الذين يرصدون ثغرات أمنية إبلاغها بها للحصول على مكافأة.

وكانت أكبر مكافأة هي 605 آلاف دولار تم دفعها في يناير 2022 بعد تقديم تقرير يفصل سلسلة استغلال من خمسة أخطاء.

وستدفع “جوجل” 30 ألفًا و500 دولار أمريكي إلى مكتشفي المشكلات الأخيرة.