7 إضافات مميزة على أحدث سيارات “بورشه” الكهربائية
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كشفت شركة “بورشه” الألمانية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية عن أحدث سياراتها المسماة بـ 718 بوكستر كهربائية.
7 مزايا
وتتمتع السيارة الجديدة المقرر طرحها للبيع رسميا في 2025 بالعديد من المواصفات ومنها ما يلي:
1- لازالت تحتفظ السيارة بالتمويه الأسود المعتاد والكسوة التي تغطي وتخفي الواجهات الأمامية والخلفية.
2- تم تغطية المصابيح الأمامية والخلفية جزئيًا.
3- شاشات في جميع أنحاء السيارة.
4- من المحتمل أن تظهر لأول مرة مع إعداد أحادي المحرك يعمل على تشغيل العجلات الخلفية.
5- كذلك من المحتمل أن يصل خيار الدفع الرباعي ثنائي المحرك في وقت لاحق ، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تقوم بورشه بتعبئة السيارة الرياضية.
6- ستشهد السيارة الكهربائية الجديدة نهاية المحرك ذو الشاحن التوربيني المسطح ذو الأربعة محركات والذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي من ستة محركات.
7- ستحصل على بنية مخصصة مصممة لنماذج الشركة الأصغر ، مع عدم وجود أي شيء من السيارات الحالية التي يتم نقلها إلى السيارات الجديدة.
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