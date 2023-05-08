الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الآن.. شاهد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الطائف
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الآن.. شاهد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الطائف

الآن.. شاهد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الطائف

الآن.. شاهد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الطائف
٠٣:١٧:٥٩ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية، تساقطت ظهر اليوم كميات من الأمطار متوسطة الغزارة على محافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة.

الأمطار مستمرة حتى مساء اليوم

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت على الطائف كميات من الأمطار وسط حالة من الطقس غير المستقر.

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

حالة مطرية على هذه المناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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