4 نتائج “لا غنى عنها” لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

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يوما بعد يوم، يزداد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في جميع مناحي الحياة، ومن بين أكثر المجالات التي يحتاج الذكاء الاصطناعي لدخولها “المجال التعليمي”.

4 إيجابيات

في السياق، كشف الخبير التربوي والتعليمي الدكتور محمد خليل موسى، عن 4 إيجابيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، بحسب “سكاي نيوز”.

1- أداة لخدمة التعليم، يجب ألا يؤدي للسرقة العلمية.

2- توفير الوقت الذي يضمنه الذكاء الاصطناعي أمر مهم للغاية.

3- الذكاء الاصطناعي فعال في العلوم الإنسانية أكثر من التطبيقية.

4- يجب الاعتراف بأنه لا مكان للطرق التقليدية اليوم في التعليم، ويجب اقتناع المدرس أن الذكاء الاصطناعي وجد لمساعدته وتعزيز دوره.

فاعلية الذكاء الاصطناعي

ويعزز الذكاء الاصطناعي الفاعلية والتفكير النقدي ومهارات حل المشكلات خلال عملية التعلم شريطة أن يقترن بتدريب المدرسين على استخدامه.

كما يوفر وقت المعلم فهو يقوم عنه ببعض المهام الإدارية وبالتالي يمنح الذكاء الاصطناعي المعلم المزيد من الوقت لبناء علاقات مع الطلاب .

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