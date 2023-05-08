لمرضى صعف القلب.. نصيحة طبية لا تفوتك عند النوم

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قدم الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب نصيحة لمرضى ضعف القلب الشديد عند النوم.

وقال النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”، إن “هناك دراسات أوضحت أن بعض مرضى ضعف القلب الشديد يتضايقون اذا ناموا على الجانب الأيسر… ويحس بتحسن عند نومه على الجانب الأيمن، لذلك ننصح بأن يكون نوم اولئك على الجانب الأيمن أما الشخص السليم فهو في سَعَةٍ من أمْرِه”.

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جرس إنذار أثناء النوم

ويحذر أطباء في أمراض القلب من أن عدم التمكن من النوم طوال الليل، خاصةً إذا كان ذلك يحدث كثيرًا، يعد علامة على أن الجسم يحاول إخبارك أن قلبك في خطر.

ويقول الأطباء إنه إذا استيقظت ليلًا بسبب ضيق في التنفس، فقد تكون مصابًا بقصور في أداء القلب، الأمر الذي يستلزم مراجعة الطبيب.

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ضيق شديد في التنفس

وقالت طبيبة القلب بوبي بوجاييف، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب “غالبًا ما يستيقظون في منتصف الليل مع ضيق شديد في التنفس”، المعروف أيضًا باسم “ضيق التنفس الليلي الانتيابي”.

وأوضحت أنه إذا كنت تعاني من هذا النوع من ضيق التنفس، فمن المحتمل أن تستيقظ وتسعل أو تصدر صفيرًا وتعاني من معدل ضربات قلب سريع.

وتابعت: “قد تشعر كما لو أنك تختنق، ولا يمكنك أن تجد الراحة إلا بالجلوس”. يزول ضيق التنفس بشكل عام بعد بضع دقائق من الجلوس”.

وبحسب مجلة “هارفارد ميديكال” فإن ضيق التنفس هو في الواقع علامة تحذير مبكرة على قصور القلب، وهذا يعني أنه عرض يحدث مبكرًا نسبيًا، ولكنه يزداد سوءًا بمرور الوقت إذا ترك دون علاج”.