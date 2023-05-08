أولها مميت.. أشهر 5 أخطاء غذائية يرتكبها “الأربعيني”

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فترة الأربعينات مهمة في حياة الإنسان، لأنها تشكل مفترق ما بين الشباب والرجولة، ويتزايد خلالها اهتمام الفرد بحالته الصحية لتفادي أية انعكاسات قد تشكل ضررًا عليه في المستقبل.

ومن التغذية غير السليمة إلى المكملات “غير المدروسة”، كشف روب هوبسون، خبير التغذية عن الأخطاء الخمسة الشائعة التي يرتكبها الشخص الأربعيني في كثير من الأحيان، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

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تخطي الوجبات

قال هوبسون: “تخطي الوجبات أمر شائع في الأربعينيات ولكنه قد يضر بالصحة. في دراسة أجريت على 24،011 بالغًا فوق سن الأربعين، كان تناول وجبة واحدة فقط يوميًا مرتبطًا بارتفاع مخاطر الوفاة”.

إذ يمكن أن يؤدي تفويت الوجبات إلى حدوث اختلالات في نسبة السكر بالدم وتعزيز زيادة الوزن والتأثير على المزاج.

علاوة على ذلك، قد يعني نقص الطعام أيضًا أنك لا تحصل على العناصر الغذائية الكافية والتي يمكن أن تؤثر على “العديد من الجوانب المختلفة” لصحتك ، وفقًا للخبير.

نقص البروتين

يعتبر البروتين اللبنة الأساسية للعضلات، وهو ضروري أيضًا للحفاظ على كتلة العضلات، والتي تنخفض بشكل طبيعي مع التقدم في العمر.

قال هوبسون: “عدم الحصول على ما يكفي من البروتين يمكن أن يؤدي إلى فقدان كتلة العضلات، مما يجعل أداء الأنشطة اليومية أكثر صعوبة ويزيد من مخاطر السقوط والكسور على المدى الطويل”.

ويحتاج معظم البالغين إلى حوالي 0.75 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية .

من البيض إلى الدواجن والمكسرات إلى منتجات الألبان ، هناك العديد من المصادر الرائعة للعناصر الغذائية الرئيسية.

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نقص الألياف

قال هوبسون: ” الألياف ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز الشبع”.

وحذر من أن “كثيرًا من الأشخاص في الأربعينيات من العمر لا يحصلون على ما يكفي من الألياف ، مما يؤدي إلى الإمساك وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بحالات صحية مزمنة مثل أمراض القلب والسكري .”

ونصح لزيادة كمية الألياف التي تتناولها، بتناول الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات، مثل الفاصوليا أو العدس أو الحمص.

الأطعمة المصنعة

في ظل الإجهاد وقيود الوقت قد تكون الأطعمة سهلة التحضير أو الأطعمة الجاهزة التي عادة ما تكون فائقة المعالجة هي الخيار الأسرع.

قال هوبسون: “في حين أنها قد توفر الراحة، إلا أنها عادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية والدهون غير الصحية والصوديوم والسكريات المضافة”.

وأضاف: “يمكن أن تساهم هذه الأطعمة في زيادة الوزن والالتهابات والحالات الصحية المزمنة، والتي تشكل مصدر قلق صحي مع تقدمك في العمر”.

لذلك، من الضروري السعي للحصول على نظام غذائي متوازن وصحي مليء بالأطعمة الكاملة والفواكه والخضروات.

المكملات

قال هوبسون: “غالبًا ما يبحث الأشخاص في الأربعينيات من العمر عن حبة سحرية أو علاج سريع لتحسين صحتهم، عادةً من خلال المكملات. اختيار المكملات ذات الصلة بالعمر والتي تستهدف شكاوى صحية محددة سيكون أكثر فعالية من مجرد تناول حفنة من أي شيء”.

وأوصى خبير التغذية باستخدام الستيرولات النباتية لأولئك المهتمين بشأن الكوليسترول، والمغنيسيوم لمعالجة التعب والقلق.

وأضاف هوبسون: “قد يكون هيلثسبان اوبتي-مغنيسيوم أيضًا خيارًا جيدًا للأشخاص في الأربعينيات من العمر الذين يعانون من الإجهاد، حيث يتم استنفاد هذه المغذيات بسرعة استجابة للإجهاد”.