اليوم العالمي للهلال الأحمر.. جهود متواصلة للمملكة وإنجازات مشهودة في الجانب الإغاثي

تواصل – واس:

في الثامن من شهر مايو كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمي للهلال الأحمر وإحياء ودعم العمل الإغاثي والإنساني.

تعزيز الاستجابة الإنسانية والعمل الإسعافي

ويهدف الاحتفاء إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية والعمل الإسعافي، وذلك عبر تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج ذات الصلة بهذا اليوم.

اكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها

إلى جانب الفعاليات التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي لدى كافة أفراد المجتمع، واكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في الإسهام في حماية الأرواح وتأمين الحياة السعيدة المستقرة.

استمرار جهود المملكة وإنجازاتها في الجانب الإغاثي

وجسدت المملكة إنجازاتها في الجانب الإنساني والإغاثي؛ حيث أولت العمل التطوعي الإنساني عناية خاصة؛ في الوقت الذي أصبح فيه مقياساً يعكس تحضر الأمم والشعوب.

زيادة وعي المجتمع بأهمية العمل الإنساني

وتحتفي المملكة من خلال هيئة الهلال الأحمر السعودي بهذا اليوم لترسيخ مفهوم القيم الإنسانية بكل صورها وأشكالها، والاستفادة من هذه المناسبة في زيادة وعي المجتمع بأهمية العمل الإنساني الذي تقوم به.

إلى جانب العمل التطوعي وذلك بنشر ثقافة التطوع والتشجيع عليه ووضع البرامج والمبادرات الخاصة به، مستفيدة من جهود المتطوعين من ناحية، وإفادتهم عن طريق تدريبيهم في أعمال الإسعافات الأولية والإغاثة.

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وتنهض المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” بمبادراتها الإنسانية، وترسيخ أفضل معايير العمل الإنساني.

وتسعى لتحقيق رسالتها الإنسانية العالمية من أجل توحيد جهود جمعيات الهلال الأحمر الوطنية العربية، وتشجيع برامج التعاون الثنائية وتعزيزها بين هذه الجمعيات.

مواصلة العمل الإنساني لتنظيم وحدة الصف

وذلك وسط حرصها على مواصلة العمل الإنساني لتنظيم وحدة الصف وتعزيز الجهد العربي والتواجد على المستوى الإقليمي والدولي.

وتهدف المنظمة لتشجيع برامج التعاون الثنائية والجماعية بين الجمعيات الوطنية العربية والجمعيات الأخرى، من خلال:

1 – دعم برامج التنمية والتطوير من أجل إنجاح المشاريع التي تحقق رسالة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

2 – الاهتمام بالجمعيات الوطنية العربية الناشئة والجمعيات ذات الإمكانيات المحدودة ومساعدة الجمعيات في طريق التكوين.

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3 – العمل من أجل تبادل الخبرات وتنشيط الإعلام والمعلومات بين الجمعيات الوطنية العربية.

4 – تنسيق عمليات الإغاثة والإسعاف بين الجمعيات الوطنية العربية لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية التي تتعرض لها البلاد العربية والبلاد الأخرى.

كما تعزز المنظمة مجالات التعاون بين الجمعيات الوطنية العربية والاتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية الأخرى.

وتعمل من أجل التنسيق بين وجهات نظر الجمعيات الوطنية العربية في القضايا الإنسانية وتحديد أساليب عرضها في المؤتمرات الدولية للحركة.

نشر القانون الدولي الإنساني والعمل من أجل السلام

وتنشيط برامج الإعلام الدولي الذي تقوم به الجمعيات الوطنية العربية، وتطوير الوسائل والأساليب للتعريف بالمبادئ الأساسية للحركة ونشر القانون الدولي الإنساني والعمل من أجل السلام وحقوق الإنسان.

حدث سنوي يمكن الاحتفال به حول العالم

يذكر أن فكرة اليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ جاءت بعد الحرب العالمية الأولى، عندما تمت مناقشة “حدث سنوي يمكن الاحتفال به حول العالم.

ومن شأنه أن يكون إسهاماً كبيراً في تحقيق السلام” في المؤتمر الدولي الرابع عشر للصليب الأحمر، وتم اختيار يوم 8 مايو في نهاية المطاف.

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وهو يوافق الذكرى السنوية لميلاد مؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هنري دونان؛ حيث تم الاحتفال باليوم الدولي للصليب الأحمر.

كما كان يُعرف سابقًا، لأول مرة في 8 مايو 1948م، وتغير الاسم الرسمي لهذا اليوم بمرور الوقت وأصبح يُعرف باسم “اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر” في عام 1984م.