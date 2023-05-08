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اكتشاف مذهل قد يقضي على سرطان الدماغ تماما في المستقبل
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اكتشاف مذهل قد يقضي على سرطان الدماغ تماما في المستقبل

اكتشاف مذهل قد يقضي على سرطان الدماغ تماما في المستقبل

اكتشاف مذهل قد يقضي على سرطان الدماغ تماما في المستقبل
٠٢:٣٣:٤٤ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى علماء وباحثون تجربة فريدة من نوعها تمثل ثورة فيما يخص القضاء على الورم الأرومي الدبقي وهو أحد أكثر أشكال سرطان الدماغ شيوعا وخطورة.

علاج كيميائي

واستطاع “هيدروجيل مطور” حديثا، أن يثبت فعاليته بعد اختباره على الفئران، وكان الهيدروجيل فعالا لدرجة أنه كان هناك معدل بقاء “مذهل” بنسبة 100٪ في الحيوانات.

ويعد Paclitaxel مثابة علاج كيميائي في مركز الهلام، ويستخدم لصنع خيوط بحجم النانو لإدخالها في الدماغ، وتمت الموافقة على هذا الدواء بالفعل لعلاج أنواع السرطان الأخرى، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان الرئة.

إزالة الورم

يغطي الهيدروجيل التجويف السرطاني والأخاديد الرقيقة التي خلفتها إزالة الورم بالتساوي، ويطلق جسما مضادا يسمى aCD47 على مدى عدة أسابيع، ويبدو أن العلاج يصل إلى أجزاء من موقع الورم يمكن أن تفوتها الأدوية الأخرى.

هذه التجربة الفريدة رغم عدم تجربتها على البشر حتى الآن، إلا أنها تعد بشرى للمرضى المصابين بالأورام الدماغية.

عودة السرطان

وعندما عاد السرطان مرة أخرى للفئران التي شفيت منه، تمكنت أجسامها من محاربته بمفردها، دون مزيد من العلاج.

ويعتقد الأطباء أنه من الضروري والأفضل إجراء عملية لإزالة الورم ومن ثم وضع الجيل لكي يتمكن من السيطرة على المرض تماما.

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الكلمات الدلالية:
السرطان القضاء على سرطان الدماغ سرطان الدماغ فئران التجارب

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