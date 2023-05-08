إطلاق الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج الأخصائي المالي.. وهذه التفاصيل

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أطلقت وزارة المالية الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج الأخصائي المالي.

أهداف البرنامج

ويستهدف البرنامج هذا العام تدريب أكثر من 250 من مديري ومتخصصي الوظائف المالية الأساسية في مختلف الجهات الحكومية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج امتداداً لجهود مركز المهارات المالية الهادفة إلى ما يلي:

1- بناء منهج تطويري متكامل للمهارات المالية للقطاع المالي العام.

2- تطوير المهارات المالية المستقبلية.

3- بناء البرامج والحلول التطويرية وقياس أثرها لدعم المبادرات الرئيسية لرؤية السعودية 2030 وذلك عن طريق استحداث برامج تسهم في تفعيل عمليات نقل المعرفة بشكل مستدام عبر برامج تأهيل المدربين في القطاع المالي العام، ورقمنة المحتوى التدريبي والمعرفي، وتفعيل برامج التدريب على رأس العمل.

وتشمل مسارات البرنامج التدريبية كلا من: السياسات المالية الكلية، التخطيط المالي، ادارة المالية العامة، المحاسبة والرقابة. ​

في وقت سابق، أصدرت وزارة المالية تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول 2023.

وقالت الوزارة إن نفقات ميزانية الدولة خلال الربع الأول من 2023 بلغت 283 مليار ريال.

وأضافت: 280 مليار ريال إيرادات ميزانية الدولة خلال الربع الأول من 2023.

نتائج أعمال سابك

وفي وقت سابق، أعلنت “سابك” نتائجها المالية للربع الأول من العام 2023م، اليوم، حيث بلغت الإيرادات في هذا الربع 39.69 مليارَ ريالٍ.

وشهدت نتائج الربع الأول صافي دخل بلغ 0.66 مليارَ ريال سعودي “0.18 مليارَ دولار”، بزيادة قدرها 124% مقارنة بالربع السابق. وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالأداء والنتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من العام 2023م : “نراقب عن كثب التغيرات الجارية ومسيرة تعافي الطلب في السوق العالمية”. الطاقات الإنتاجية وأضاف: تشكل الطاقات الإنتاجية الجديدة في الربع الأول من عام 2023 مزيدًا من الضغط على الأسعار العالمية في ظل وجود انخفاض محدود للتكاليف المتغيرة. فيما نواصل إبقاء تكاليف التشغيل تحت السيطرة والمحافظة على قوة ميزانيتنا العامة ورغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق فإن التزامنا بالابتكار والاستدامة لا يزال قويًا”.

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