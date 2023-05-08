هل المخالفات المرورية تمنع الكفيل من إصدار تأشيرة الخروج والعودة؟.. توضيح مهم من “الجوازات”

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن المخالفات المرورية على الكفيل وهل تمنعه من إصدار تأشيرة خروج وعودة لعمالته أم لا.

وقال المتابع في سؤاله: “هل المخالفات المرورية على الكفيل تمنع من إصدار تأشيرة خروج وعوده لعمالته؟”.

وأضافت الجوازات: “مرحبًا بك، يشترط خلو سجل المستفيد ( المقيم ) من المخالفات والملاحظات لتتمكن من إتمام الإجراء”.

في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازت مع سؤال مغردة بشأن إحضار ورقة مخالصة للعمالة المنزلية بعد إصدار خروج نهائي لسائق.

وقالت المغردة: “يوجد لدي سائق خاص للمنزل، تم إصدار خروج نهائي له من أبشر، يظهر لي بند يجب إحضار ورقة مخالصة للعمالة المنزلية في المنافذ، ما هو المقصود بذلك؟ هل هي ورقة خطية مني له أو ماذا؟ التكرم بالإفادة بذلك هل يمكن تعبئتها في المطار؟”.

وأضافت الجوازات ردًا على ذلك: “مرحبًا بك، في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لا يتطلب ذلك. نسعد بك”.

في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر الإلكترونية؛ والتي تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.

خدمة طلب تقرير مقيم عبر أبشر

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”: “أن هذه الخدمة تمكن من إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى صاحب العمل لتقديمه إلى الجهات الرسمية حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة”.

كما حددت الإدارة العامة للجوازات عدد من الاشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

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ومن هذه الاشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

– قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

– أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

– الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

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