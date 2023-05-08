“الصحة”: 4 أعراض شائعة لسرطان المبيض.. وهذه طرق الوقاية منه

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” للتوضيح بسرطان المبيض وخطورته على صحة الإنسان.

وفي تعريفها لسرطان المبيض، قالت:

هو مصطلح يطلق على مختلف السرطانات التي تؤثر على المبيضين وقناتي فالوب والتجويف البريتوني الأساسي ومن أكثر السرطانات التي تؤثر على الإناث خاصة بعد انقطاع الطمث.

وعن أنواعه، أوضحت أن هناك عدة أنواع هي :

1- سرطان بطانة المبيض

2- سرطان الخلايا الجنسية

3- سرطان الخلايا اللحمية

4- سرطان الخلايا الصغيرة

كما كشفت عن أعراض وهي كالتالي:

1- انتفاخ و زيادة في حجم البطن.

2- صعوبة في الأكل والشبع.

3- الرغبة الملحة والمتكررة للتبول.

4- آلام الحوض والبطن.

طرق الوقاية

1- استئصال الرحم أو ربط الأنابيب.

2- الحمل والرضاعة.

3- المتابعة المستمرة خاصة عند وجود تاريخ عائلي.

ما هي أنواعه؟

هناك أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من سرطان المبيض والتي تختلف في مدى انتشارها وتتنوع بحسب الخلايا التي تؤثر عليها، وتتلخص في الأنواع التالية:

1. سرطان بطانة المبيض

وهو أكثرها شيوعًا ويتضمن سرطان قناة فالوب وسرطان البريتوني الأولي أيضًا

2. سرطان الخلايا الجنسية

يؤثر على الخلايا التناسلية للمبايض وهو نادر جدًا.

3. سرطان الخلايا اللحمية

يؤثر على خلايا النسيج الضام وهو نادر جدًا أيضًا.

4. سرطان الخلايا الصغيرة (SCCO)

هو نادر جدًا ومن غير الواضح إذا كانت الخلايا هي من خلايا بطانة المبيض أو خلايا انسجة الحبل الجنسي أو الخلايا الجنسية أو الخلايا اللحمية.

اقرأ أيضًا:

حبة «أسبرين» تقلل الإصابة بسرطان المبيض

أعراض مبكرة

وأكثر من ثلاثة أرباع هذه التشخيصات يتم اكتشافها في المرحلة الثالثة، مما يجعل الأطباء يسمونه بـ “القاتل الصامت”، لكن هناك أعراض “مبكرة” يمكن اكتشافها عند الذهاب إلى الحمام، وفقًا للدكتورة سوزانا أونسورث، طبيبة أمراض النسا.

وتقول أونسورث، إن الحاجة الملحة للتبول أو التبول بشكل متكرر يمكن أن تكون علامة منبهة لسرطان المبيض.

وأضافت، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “إذا لاحظت أنك تتبولين بشكل متكرر أو كنت بحاجة إلى الاستيقاظ أثناء الليل للذهاب للحمام، فيجدر بك أن تطلبي نصيحة الطبيب”.

وبينت أنه “بمجرد ظهور خلايا سرطان المبيض خارج جدار المثانة أو تسبب تراكم السوائل في الحوض الذي يضغط المثانة، قد يدفع ذلك إلى الحاجة متكررة للحمام”.

وبخلاف الحاجة المتزايدة للتبول، يمكن أن يؤدي تراكم السوائل في الحوض إلى الضغط على القولون، مما يؤدي إلى حدوث الإسهال.

علاوة على ذلك، فإن الأعراض التي تظهر داخل الحمام ليست العلامات “المبكرة” الوحيدة لسرطان المبيض، إذ أن هناك علامات أخرى تتراوح من الألم إلى النزيف المهبلي، وفقًا للدكتورة أنسوورث.

اقرأ أيضا:

علامة مبكرة على سرطان المبيض.. كم مرة تذهبين إلى الحمام؟