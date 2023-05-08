“مطارات جدة” تعلن نجاح خطة موسم العمرة بخدمة أكثر من 4.4 ملايين مسافر

تواصل – واس:

أعلنت شركة مطارات جدة عن نجاح الخطة التشغيلية لموسم ذروة العمرة لهذا العام 1444هـ، حيث شهد المطار انسيابية عالية في الحركة التشغيلية.

خدمة أكثر من 4.4 ملايين مسافر خلال رمضان

وأوضحت أنه على الرغم من كثافة العمليات التشغيلية وكثافة الرحلات منذ بداية الموسم، تمكنت المطار،

من خدمة أكثر من 4.4 ملايين مسافر خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لعام 1444هـ.

توفير جميع التسهيلات لاستقبال الزيادة المتوقعة

وكانت “مطارات جدة” قد رفعت استعدادها منذ وقت مبكر هذا العام، من خلال اعتماد الخطة التشغيلية لموسم العمرة،

التي ركزت فيها على توفير جميع التسهيلات لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين لأداء العمرة.

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وذلك عبر صالات المطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث تمت تهيئة الصالات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن،

وتحقيق أعلى المعدلات في الأداء والارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة المسافر.

سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين

وأكدت أن موسم العمرة الحالي شهد خطوات تطويرية أسهمت في سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين، وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات.

نمو متزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن

وذلك بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأضاف أن المطار تمكن خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لعام 1444هـ من استقبال وتوديع أكثر 4.4 ملايين مسافر أقلتهم 28 ألف رحلة.

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وتم مناولة 7.9 ملايين حقيبة، وبلغ إجمالي حجم الشحن الجوي لنفس الفترة 30 ألف طن.

وبين أن المطار سجل أرقامًا تشغيلية عالية جدًا حيث بلغ عدد المسافرين في الربع الأول من هذا العام قرابة 11 مليون مسافر.

وذلك بارتفاع ما يقارب 99% مقارنة مع نفس الفترة التشغيلية من العام الماضي والتي سجلت 5،6 ملايين مسافر.

143 ألف مسافر في يوم العاشر من رمضان

في حين بلغ أعلى معدل تشغيليٍ يومي للمطار خلال موسم ذروة العام، حيث سجل المطار 143 ألف مسافر في يوم العاشر من رمضان الموافق الأول من شهر أبريل 2023.

20 ألف موظف يمثلون أكثر من 27 قطاعًا حكوميًا

وبينت أن أكثر من 20 ألف موظف يمثلون أكثر من 27 قطاعًا حكوميًا وخاصًا، لخدمة ضيوف الرحمن.

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وأشارت إلى أن المعتمرين الذين أتمّوا مناسك العمرة تمّت مغادرتهم إلى بلدانهم بسلاسة وهدوء عبر صالات المطار التي تم تهيئتها لخدمتهم.