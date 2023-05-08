توضيح عاجل من حساب المواطن حول وجود زيادة في قيمة دعم مايو

تواصل – فريق التحرير:

قال حساب الموأطن، إنه سيتم صرف مبالغ الدفعة 66 من حساب المواطن – شهر مايو، والتي تتضمن الدعم الإضافي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جاء ذلك ردا على سؤال يقول: هل المبلغ الموضح في صفحتي بحساب المواطن مع الزياده أم لا وهل الزياده توضح في الموقع أو تلقائياً تنزل مع المبلغ؟.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: “مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط (اضغط هنا)”.

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دفعة مايو

وأعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن أمس عن موعد صرف الدفعة الجديد – الدفعة 66 لشهر مايو.

وقال في تنويه عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر”: “3 أيام على إيداع الدفعة الـ 66 من برنامج حساب المواطن”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

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برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.