الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. بشرى سارة بخصوص الإعفاء من رسوم النقل المدرسي العام المقبل
“الإحصاء”: هذه الفئة هي الأقل استخداما للإنترنت والهاتف المتنقل
إطلاق المرحلة التجريبية الثانية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”
الحرب على المخدرات.. 3 ضربات ضد تجار ومهربي القات في جازان
خبراء: “ناسا” ستعلن عن اتصالها بالكائنات الفضائية في هذا التوقيت
الأسهم الأوروبية تترقب بيانات أمريكية بشأن التضخم.. ماذا يحدث؟

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

عاجل.. بشرى سارة بخصوص الإعفاء من رسوم النقل المدرسي العام المقبل

عاجل.. بشرى سارة بخصوص الإعفاء من رسوم النقل المدرسي العام المقبل

عاجل.. بشرى سارة بخصوص الإعفاء من رسوم النقل المدرسي العام المقبل
٠٢:٠٤:٤٨ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن يتم إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من إعفاء رسوم النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم للعام القادم 1445هـ.

وتنتهي عملية التسجيل يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.

وحث حساب “الضمان الاجتماعي والتمكين” في موقع “تويتر” على الإسراع في المبادرة بالتسجيل عن طريق نظام نور، وذلك لأن المقاعد محدودة والأولوية للتسجيل المبكر.

اقرأ أيضًا:

سجل بسرعة الآن.. خطوات الإعفاء من رسوم النقل المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

خطوات الإعفاء من رسوم النقل المدرسي

ولمعرفة طريقة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتسجيل فيه، لابد من اتباع هذه الخطوات:

1 – زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور.

2 – سجل بياناتك واسم المستخدم، إذا كنت من أولياء الأمور وتسجل لأول مرة.

3 – وإذا كانت بياناتك حاضرة ابدأ تسجيل الدخول.

4 – تظهر لك شاشة من خيارات النقل المدرسي.

5 – اختر طلاب النقل المدرسي إلى العام القادم.

اقرأ أيضًا:

“رافد” تعلن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الإعفاء من رسوم النقل المدرسي السعودية اليوم النقل المدرسي خطوات الإعفاء من رسوم النقل المدرسي مستفيدو الضمان الاجتماعي

مواد ذات صلة

المزيد
(صورة) مُسنّ يقرأ القرآن بالمسجد رغم عجزه وضعف بصره.. الأكثر إعجابًا

(صورة) مُسنّ يقرأ القرآن بالمسجد رغم عجزه وضعف بصره.. الأكثر إعجابًا

١٠:٤٣ م، الجمعة، ٠٩ مايو ٢٠١٤
«حساب المواطن» يصدر نتائج الدفعة الجديدة من الدعم

«حساب المواطن» يصدر نتائج الدفعة الجديدة من الدعم

٠١:٤٨ م، الجمعة، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨
مشهد مهيب.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة (فيديو)

مشهد مهيب.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة (فيديو)

٠٩:٣١ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
الرياض وواشنطن.. 18 اتفاقية جديدة في الطاقة والصحة والفضاء

الرياض وواشنطن.. 18 اتفاقية جديدة في الطاقة والصحة والفضاء

٠٤:٠٦ م، الأحد، ١٧ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *