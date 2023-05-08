عاجل.. بشرى سارة بخصوص الإعفاء من رسوم النقل المدرسي العام المقبل

تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن يتم إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من إعفاء رسوم النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم للعام القادم 1445هـ.

وتنتهي عملية التسجيل يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.

وحث حساب “الضمان الاجتماعي والتمكين” في موقع “تويتر” على الإسراع في المبادرة بالتسجيل عن طريق نظام نور، وذلك لأن المقاعد محدودة والأولوية للتسجيل المبكر.

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خطوات الإعفاء من رسوم النقل المدرسي

ولمعرفة طريقة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتسجيل فيه، لابد من اتباع هذه الخطوات:

1 – زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور.

2 – سجل بياناتك واسم المستخدم، إذا كنت من أولياء الأمور وتسجل لأول مرة.

3 – وإذا كانت بياناتك حاضرة ابدأ تسجيل الدخول.

4 – تظهر لك شاشة من خيارات النقل المدرسي.

5 – اختر طلاب النقل المدرسي إلى العام القادم.

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