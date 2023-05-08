“الإحصاء”: هذه الفئة هي الأقل استخداما للإنترنت والهاتف المتنقل

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الأرامل ذكورا وإناثا هم الأقل من حيث امتلاك واستخدام الهاتف المتنقل واستخدام الحاسوب النفاذ للإنترنت.

وأوضحت الهيئة أن هذه النتيجة تأتي بالمقارنة بالفئات الاجتماعية الأخرى، إذ لم تتجاوز نسبة استخدامهم للحاسوب 8.4% واستخدام الإنترنت 60.9%.

الاستماع للراديو

وأضافت: “أما عن أعلى المناطق من حيث النسبة المئوية للسكان الذين يستمعون للراديو هي عسير 28% تليها جازان 26.4% ثم الباحة 25.1%”.

وفيما يخص أعلى المناطق في مشاهدة التلفاز فجاءت الرياض في المقدمة بنسبة 95.8% تليها الحدود الشمالية 91% ومن ثم الجوف 90.5%.

ومن حيث النسب المئوية لامتلاك سكان المناطق الإدارية هاتفا متنقلا فتصدرت المنطقة الشرقية بـ98.5% تليها الرياض والقصيم 98.2% لكل منهما.

في سياق متصل، توصلت دراسة إلى أن استخدام الإنترنت بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

واستندت النتائج إلى دراسة قام خلاها الباحثون في جامعة نيويورك بتتبع 18.000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 50 و 65 لمدة ثماني سنوات تقريبًا.

تم سؤالهم في بداية الدراسة ثم مرة أخرى كل عامين عما إذا كانوا يستخدمون الإنترنت “بانتظام” لإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو التسوق أو التصفح أو حجز الإجازات. وأظهرت النتائج أن أولئك الذين أجابوا بـ “نعم” في معظم الأوقات كان لديهم خطر أقل بنسبة 50% بالتشخيص بجميع أشكال الخرف، مقارنة بأولئك الذين قالوا “لا” في نهاية الدراسة. اقرأ أيضًا: عاجل.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في المملكة تحفيز الإنترنت للدماغ ورأى العلماء أن “الفجوة الرقمية” قد تكون بسبب تحفيز الإنترنت للدماغ للحماية من التدهور، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل”. تاريخيًا، ابتعد كبار السن عن استخدام الإنترنت مثلهم مثل نظرائهم الأصغر سنًا، لكن مع ظهور الهواتف الذكية أقبل المزيد من كبار السن على الانضمام للعالم الافتراضي.

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دراسة: استخدام الإنترنت بانتظام يحمي من الإصابة بالخرف