إطلاق المرحلة التجريبية الثانية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها أطلقت اليوم المرحلة التجريبية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

وتعمل المنصة التي يشغلها ويشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، خلال مرحلة الإطلاق التجريبية، على:

1 – دمج بيانات طالبي العمل وأصحاب الأعمال المسجلين في منصتي “طاقات” و”جدارة”.

2 – تحويلهم للمنصة الجديدة، حيث تتيح لهم المنصة الاطلاع على فرص العمل في القطاعين العام والخاص، والتقديم عليها.

وسيتم ذلك دون أن تتأثر بياناتهم أو مزاياهم السابقة، وستتضمن المراحل القادمة من المنصة مزايا وخدمات إضافية سيعلن عنها في حينه.

إطلاق المنصة الوطنية الموحدّة للتوظيف

وكانت وزارة الموارد البشرية ، أطلقت أن المنصة الوطنية الموحدّة للتوظيف “جدارات” بإصدارها التجريبي.

وأوضحت أنها تربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص من خلال مواءمة رقمية سلسة شاملة تحقق الفاعلية والدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل، عبر هذه الخطوات:

* خطوات التقديم:

1 – الدخول إلى منصة جدارات عبر رابط المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

2 – الضغط على إنشاء حساب, عبر بوابة نفاذ الوطنية.

3 – النقر على إنشاء حساب جديد في النفاذ الوطني الموحد.

4 – بعد إتمام إنشاء حسابك في النفاذ الوطني بإمكانك العودة لمنصة جدارات وتسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.

* المتطلبات:

​1 – أن يكون المستخدم سعودي الجنسية.

2 – أن يكون المسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.

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