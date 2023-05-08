الحرب على المخدرات.. 3 ضربات ضد تجار ومهربي القات في جازان

تواصل – واس:

استمرارًا للضربات التي توجهها الأجهزة الأمنية لتجار ومهربي المخدرات في المناطق المختلفة بالمملكة، أحبطت الشرطة في جازان محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة القات المخدر.

وفي محافظة الدائر، قبضت الشرطة على مقيم من الجنسية الهندية لتهريبه وترويجه (456) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في شاحنة يقودها، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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إحباط محاولة تهريب (72) كيلوجرامًا من القات المخدر

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب (72) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على شخص لمحاولته تهريب نبات القات المخدر

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال:

-الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– (999) في بقية مناطق المملكة.

-رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

-عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.