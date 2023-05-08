خبراء: “ناسا” ستعلن عن اتصالها بالكائنات الفضائية في هذا التوقيت

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أعرب خبراء عن توقعاتهم بأن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، سيساعد في قيادة مهمة اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية مناسب للحياة في السنوات الخمس والعشرين القادمة.

وتعتقد عالمة الفيزياء الفلكية ساشا كوانز، من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا، أنه سيتم تأكيد مخلوقات في الفضاء في غضون عقدين ونصف.

وجاء هذا التنبؤ في سياق دراسة حديثة لجامعة كاليفورنيا رجحت أن تتواصل الكائنات الفضائية مع البشر بحلول عام 2029.

الموجات الراديوية المرسلة إلى بايونير 10

ونظرت الدراسة في إرسال الموجات الراديوية المرسلة إلى المركبة الفضاتئية “بايونير 10” في عام 2002 من قبل وكالة “ناسا” – وهو بروتوكول روتيني لنقل البيانات وجمعها.

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ووصلت الإشارة إلى نجم يبعد حوالي 27 سنة ضوئية من الأرض، فيما يأمل الباحثون أن يكون قد تم اعتراضها من قبل كائنات فضائية أعادت النداء إلى الأرض.

وفي أول اكتشاف من نوعه، اكتشف تلسكوب “جيمس ويب” ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي لكوكبين خارج المجموعة الشمسية خارج نظامنا الشمسي.

وتعمل “ناسا” على تطوير تلسكوب بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات بغرض البحث عن الحياة على كواكب شبيهة بالأرض في أوائل الأربعينيات من هذا القرن.

وسيعمل مرصد العوالم الصالحة للسكن على البحث عن علامات على الحياة، عبر فحص هواء “الكواكب الخارجية” الشبيهة بالأرض.

وذلك وفقًا لـ لي فيبينج، مدير التلسكوب البصري في تلسكوب جيمس ويب، لموقع “ديلي ميل”

وفي نوفمبر 2022، كشف تلسكوب “جيمس ويب” عن تركيبة الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية بتفاصيل لم يسبق لها مثيل.

وتمكن التلسكوب إلى جانب العثور على علامات الكيمياء النشطة والسحب من الوصول إلى ميزات لم يتمكن كل من تلسكوبي “هابل” و”سبيتزر” من اكتشافها.

وقال باحثون من جامعة ميتشيجان ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” “في غضون 30 عامًا، انتقل العلماء من كونهم بالكاد قادرين على اكتشاف الكواكب الخارجية إلى توصيف القرائن الكيميائية الرئيسة في غلافهم الجوي، مثل الماء، باستخدام مرافق مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي”.

أهداف المهام المستقلبية للرحلات الفضائية

وستدرس المهام المستقبلية للرحلات الفضائية التي سيتم إطلاقها البحث بشكل أعمق في كوكب خارج المجموعة الشمسية.

وسيبحث تلسكوب “هاب إكس” عن العلامات المحتملة لصلاحية السكن في أجواء الكواكب الخارجية من خلال البحث عن علامات على الماء والغازات الحيوية الأخرى، ومن بينها الأكسجين والأوزون.

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والهدف الرئيس من هذه المهمات هو تصوير الكواكب الخارجية الشبيهة بالأرض مباشرةً، وتوصيف محتواها الجوي.

وأوضح لي فاينبرج، مدير المكون البصري في التلسكوب “جيمس ويب” لموقع “ديلي ميل”: ما يمكن أن يفعله بشكل فريد هو دراسة الغلاف الجوي للكواكب الشبيهة بالأرض حول النجوم الشبيهة بالشمس. ويب لا يستطيع فعل ذلك تمامًا”.

ويمكن لـ “جيمس ويب” دراسة الكواكب الخارجية التي تدور حول أنواع أخرى من النجوم.

“ويمكنه رؤية كواكب غازية كبيرة حول نجوم شبيهة بالشمس.

لكنه لايستطيع رؤية كوكب شبيه بالأرض صخري وغلافه الجوي حول نجم شبيه بالشمس”، وفق قوله.

وسيعمل تلسكوب “هاب إكس” على تحديد الجزيئات، مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون، لبحث ما إذا كانت تحتوي على تركيزات أعلى من الأرض.

قالت عالمة كامبريدج إميلي ميتشل: “لدينا توقيع حيوي واحد فقط، هنا على الأرض.

ولكن إذا كان لدينا في غضون عشر أو عشرين عامًا، كما يقترح زملائي المتفائلون، الآلاف من البصمات الحيوية، فيمكننا البدء في معالجة (مسألة ما إذا كنا وحدنا في الكون)”.

وأوضحت أنه إذا وجد “هاب إكس” الأكسجين والماء والميثان في جو واحد، فقد يكون ذلك تأكيدًا على وجود حياة.