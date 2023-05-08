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الأسهم الأوروبية تترقب بيانات أمريكية بشأن التضخم.. ماذا يحدث؟

الأسهم الأوروبية تترقب بيانات أمريكية بشأن التضخم.. ماذا يحدث؟

الأسهم الأوروبية تترقب بيانات أمريكية بشأن التضخم.. ماذا يحدث؟
٠١:٢٤:١٦ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، في تعاملاتها، وسط ترقب لبيانات “المركزي الأمريكي” عن التضخم المقرر صدورها الأسبوع الجاري.

استقرار الأسهم الأوروبية

ووقف مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 465.44 نقطة بحلول الساعة (07:07) بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه الأسبوع الماضي عندما رفعت البنوك المركزية الرئيسة أسعار الفائدة وأثيرت من جديد مخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي.

في الوقت نفسه، صعد سهم شركة نوفو نورديسك للأدوية 2.3 % وأسهم شركات الطاقة 0.6 % بعدما كانت من بين أكبر الخاسرين الأسبوع الماضي.

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وتتأثر الأسهم الأوروبية بقرارات الفيدرالي الأمريكي عن التضخم، وتصعد مؤشراتها وتهبط بعد الإعلان مباشرة عن تلك القرارات.

ورفع “الفيدرالي الأمريكي” أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، 25 نقطة أساس، في مرحلة يقال إنها ستكون الأخيرة فيما يخص تشديد السياسات النقدية خاصة بعد إفلاس عدد من البنوك.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الأسهم الأسهم الأوروبية التضخم الفيدرالي الأمريكي

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