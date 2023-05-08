السودان اليوم.. هدوء حذر في الخرطوم بعد أن تجددت الاشتباكات بالصباح

تواصل – فريق التحرير:

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم هدوءًا حذرًا بالتزامن مع المحادثات التي انطلقت بمدينة جدة السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتجددت الاشتباكات، صباح اليوم الاثنين، مع انطلاق طلعات لسلاح الجو ومضادات الطيران في سماء الخرطوم.

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وضع العمليات مستقر في جميع مدن البلاد

وأكد الجيش السوداني، أن وضع العمليات مستقر في جميع مدن البلاد باستثناء بعض “المناوشات” في العاصمة.

وكشفت وزارة الخارجية، أن ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بدأوا السبت محادثات تمهيدية في جدة.

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وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة

وأوضحت أن المحادثات السودانية تهدف لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، مع وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة لوقف دائم للأعمال العدائية في السودان.

وأكدت أن الطرفين ناقشا الإجراءات الأمنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأعرب الأمين العام لمنظمة “إيقاد”، عن أمله أن تكون اجتماعات جدة بين طرفي النزاع السوداني فرصة لإسكات البنادق، داعيًا الجيش السوداني والدعم السريع لوقف إطلاق النار.

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حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب السوداني

يأتي هذا في الوقت الذي انطلقت فيه عبر منصة “ساهم” حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب السوداني التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجه خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

وذلك من خلال تنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.