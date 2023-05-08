“جوجل” تكشف عن 8 مواصفات “ثورية” لأول هواتفها القابل للطي

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تخطط عملاق صناعة التكنولوجيا حول العالم شركة “جوجل” للإعلان عن أول هواتفها القابل للطي والمسمى بـ Pixel Fold.

وتعقد “جوجل” مؤتمرًا في 10 مايو الجاري، وخلاله تكشف أيضًا عن هاتف أخر من أسرة Pixel وعن حاسب لوحي جديد وسماعات لاسلكية صغيرة وعدد من الأجهزة والبرمجيات الجديدة.

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8 مواصفات ثورية

وكشف الإعلان التشويقي للهاتف عن عدد من المواصفات الثورية ومن بينها ما يلي:

1- سيحصل على شاشة كبيرة قابلة للطي.

2- كما سيحصل على هيكل يشبه هواتف Samsung Galaxy Z Fold.

3- الكاميرا الأساسية جاءت شبيهة بتلك الموجودة في هواتف Pixel الحديثة.

4- الهاتف سيحصل على شاشة أساسية مرنة بمقاس 7.6 بوصة.

5- كما سيحصل على شاشة خارجية بمقاس 5.8 بوصة.

6- سيزود الهاتف ببطارية تكفيه ليعمل لـ 3 أيام تقريبًا.

7- كما سيعمل بمعالج Google Tensor G2.

8 – يصل وزن الهاتف إلى 283 جرامًا.

ومن المتوقع أن يباع الهاتف في الأسواق بسعر 1700 دولار تقريبًا.

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