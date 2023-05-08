تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

انطلقت منذ قليل، عبر منصة “ساهم” حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب السوداني التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

سجل الدين العام في المملكة تراجعًا بنحو 2.8% بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبما يعادل 27.83 مليار ريال خلال 3 أشهر.

في اليوم الأول من فتح باب التقديم، كشف العديد من أولياء الأمور عن العديد من العراقيل والمشكلات التي واجهتهم أثناء التسجيل الإلكتروني لأبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 هـ.

تصدر هاشتاق الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء سابقًا، بعد وفاته في وقت مبكر اليوم الاثنين، الترند في المملكة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المصابين بمرض التصلب المتعدد من الأمراض المشمولة بنظام الرعاية والتنمية الاجتماعية برقم الإعاقة (5416).

أصدر برنامج سكني، توضيحًا بشأن ظهور عبارة “المشروع غير متاح للحجز حاليًا” عند الحجز الإلكتروني.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب “المركز الوطني للقياس” عن بدء التسجيل المبكر في اختبار القدرة المعرفية “الرقمي”.

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