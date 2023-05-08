أخبار السعودية.. صعوبات التسجيل للصف الأول الابتدائي وهاشتاق “القارئ” و9500 ريال لكل زيادة في العمالة المنزلية
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بتوجيه من خادم الحرمين.. انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني
انطلقت منذ قليل، عبر منصة “ساهم” حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب السوداني التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
تراجع الدين العام في المملكة بنحو 2.8%.. لهذا السبب
سجل الدين العام في المملكة تراجعًا بنحو 2.8% بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبما يعادل 27.83 مليار ريال خلال 3 أشهر.
عراقيل تعطّل التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي
في اليوم الأول من فتح باب التقديم، كشف العديد من أولياء الأمور عن العديد من العراقيل والمشكلات التي واجهتهم أثناء التسجيل الإلكتروني لأبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 هـ.
حزن واسع على رحيله.. هاشتاق الشيخ محمد خليل القارئ يتصدر تويتر
تصدر هاشتاق الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء سابقًا، بعد وفاته في وقت مبكر اليوم الاثنين، الترند في المملكة.
9500 ريال لكل عامل.. تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.
“الموارد البشرية” توضح حقيقة صرف إعانة خادمة لمرضى التصلب اللويحي
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المصابين بمرض التصلب المتعدد من الأمراض المشمولة بنظام الرعاية والتنمية الاجتماعية برقم الإعاقة (5416).
هذا المشروع غير متاح .. توضيح مهم من سكني حول نظام الحجز الالكتروني
أصدر برنامج سكني، توضيحًا بشأن ظهور عبارة “المشروع غير متاح للحجز حاليًا” عند الحجز الإلكتروني.
حتى المساء.. تحذير عاجل من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.
ينتهي غدًا.. فرصة لشغل الوظائف الإدارية والحكومية بهيئة تقويم التعليم والتدريب
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب “المركز الوطني للقياس” عن بدء التسجيل المبكر في اختبار القدرة المعرفية “الرقمي”.
اقرأ أيضًا:
أخبار السعودية.. مفاجأة في تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والشرط الأهم للابتعاث ومداهمة شقتين بجدة
أخبار السعودية.. حساب المواطن والإجازة المرضية والناتج المحلي والتسجيل الإلكتروني لـ الأول الابتدائي