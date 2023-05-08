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9500 ريال لكل عامل.. تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية

9500 ريال لكل عامل.. تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية

9500 ريال لكل عامل.. تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية
١١:٤٢:٤٩ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.

ويقضي القرار بفرض مقابل مالي بمبلغ (9600) ريالٍ سنويًا لكل عامل منزلي إضافي يزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم، وذلك اعتبارًا من تاريخ 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023م.

وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21 / 10 / 1443هـ، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ (9660) ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار.

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استثناء الحالات الإنسانية

وبينت أنه يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقًا لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.

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