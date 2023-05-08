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مركز التعليم الإلكتروني: اجتياز 1400 اختبار للشهادات المهنية الاحترافية

مركز التعليم الإلكتروني: اجتياز 1400 اختبار للشهادات المهنية الاحترافية

مركز التعليم الإلكتروني: اجتياز 1400 اختبار للشهادات المهنية الاحترافية
١١:٤٦:١٣ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم الاثنين، عن اجتياز أكثر من 1400 اختبار للشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني.

وأوضح أن نتائج الدفعة الأولى صدرت للمتقدمين على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، والتي تم عقدها بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

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اختبارات مركز قياس شملت هذه الشهادات

ويمثل الهيئة، المركز الوطني للقياس “قياس” وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للحاصلين على الشهادات، وشملت الشهادات:

1 – الشهادة المهنية الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT).

2 – الشهادة المهنية الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD).

3 – الشهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA).

 وشهدت الاختبارات حضور أكثر من 1900 متقدمٍ من الجنسين بمعدل 52% من السيدات و48% من الرجال، والتي تعد اختبارات وطنية مركزية على مستوى المملكة.

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الاختبارات في 31 مقرًا بكافة المناطق

وشملت الاختبارات 31 مقرًا بكافة المناطق ومن مختلف القطاعات التعليمية، حيث مثل التعليم العام أكثر من 1100 متقدمٍ.

إجمالي المجتازين 1428

 وأكثر من 600 من التعليم العالي، وأكثر من 250 من قطاع التدريب، فيما بلغ إجمالي المجتازين 1428، بمعدل 72% من المختبرين.

 وأتاح المركز للمتقدمين الحصول على نتائجهم إلكترونيًا عن طريق صفحة الشهادات المهنية الاحترافية بالموقع الإلكتروني للمركز.

وإصدار الشهادة للمجتازين كذلك من خلال البوابة ذاتها، والتي تسري صلاحيتها 4 سنوات من تاريخ إصدارها.

ويتيح المركز هذه الشهادات وفق معايير وضوابط محددة، ليكون الحاصلين عليها مؤهلين وممكنين من مزاولة مهنة التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة وموثوقية وفق أفضل وأحدث الممارسات في المجال.

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تحقيق لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية

ويسهم في تحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وصولًا إلى تحقيق التميز في الأداء ورفع الجودة التعليمية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

 ودعا المركز كافة الأفراد الراغبين بالحصول على نتائجهم في اختبار الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، بتسجيل الدخول على حسابهم الشخصي عبر الموقع الإلكتروني للمركز.

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اخبار السعودية التعليم الإلكتروني الشهادة المهنية الاحترافية المركز الوطني قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب

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