وإحالتهم لهذه الجهة.. ضبط مقيمين حاولوا ترويج المخدرات في جدة وتبوك

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها ألقت اليوم الاثنين، القبض على مُقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك.

وأوضحت أن المتهمين روّجا مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مقيم حاول ترويج مادة الإمفيتامين في جدة

في الوقت نفسه، قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الصومالية، لمحاولته ترويج مادة الإمفيتامين المخدر.

وأكدت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

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ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.