عراقيل تعطّل التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي

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في اليوم الأول من فتح باب التقديم، كشف العديد من أولياء الأمور عن العديد من العراقيل والمشكلات التي واجهتهم أثناء التسجيل الإلكتروني لأبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 هـ.

وعلى ما أفاد العديد من أولياء الأمور، فقد واجهوا مشكلات تتمثل في عدم اكتمال العملية، بعد وقت طويل من الشروع في إجراءات التقديم عبر المنصة الإلكترونية.

وظهرت عبارات تفيد بعدم التسجيل، منها “عفوًا نعتذر منك ليس لديك أبناء مؤهلين” للكثيرين عند التسجيل، على الرغم من استيفاء المعايير والشروط الخاصة بالتقديم، وعلى رأسها السن.

ويقول أولياء الأمور، لقد وصلتهم رسالة نصية تفيد بـأن أبناءهم مستحقون التسجيل، لكن عند الدخول إلى الرابط تظهر رسالة بعدم وجود أبناء مستحقين التسجيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة التعليم توضيحًا على الرغم من الشكاوى والنداءات المتكررة.

إلغاء أفضلية التسجيل المبكر

وكانت الوزارة ألغت أفضلية التسجيل المبكر للطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ.

ويعتمد القبول على نقاط المفاضلة للطالب سواءً تم التسجيل في اليوم الأول أو بعد 10 أيام، وسيتم الإعلان عن نتائج القبول بتاريخ 1444/11/15هـ، وفق حساب “الميدان التعليمي” في موقع “تويتر”.

وبدأت أمس الأحد عملية التسجيل للطلاب والطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ، على أن يتم إرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور بالقبول بتاريخ 1444/11/15هـ.

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خطوات التسجيل الإلكتروني

وفيما يلي الدليل الإرشادي لأولياء الأمور للمساعدة في عملية التسجيل الإلكتروني التي أتاحتها وزارة التعليم تيسيرًا عليهم:

طريقة التسجيل:

-يصل إشعار إلى هاتف ولي الأمر من وزارة التعليم.

-قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالخدمة.

-سجل الدخول بعدها عبر النفاذ الوطني.

-قم بالموافقة على الضوابط والشروط.

-حدد التابع الذي ترغب في تسجيله.

-قم بتحديد العنوان الوطني الخاص بك أو اضغط عنوانًا آخر من الخارطة بشكل يدوي.

-حدد المدارس القريبة من السكن.

-يمكنك أن تقوم باختيار مدارس بعيد عن نطاق السكن.

ادخل الرغبات الخاصة بالمدارس (5 رغبات بحد أقصى).

– بيانات فحص اللياقة للطالب حال توافرها، ويمكن إرسال الطلب مباشرة.

-سوف يظهر لك إشعار بنجاح الطلب، وبعد التقديم تصلك رسالة تحتوي رقم الطلب.

-سوف يتم مراجعة طلبك للرد عليك.

– يمكنك متابعة الطلب من خلال تطبيق طلباتي.

-سوف يتم إرسال نتيجة القبول إليك بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة.

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أعمار القبول في الصف الأول الابتدائي

في حال عدم حصول الطالب على الروضة لابد أن يكون الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي 5 سنوات و9 أشهر.

أما إن كان حاصلاً على الروضة، فيتراوح عُمره من خمسة سنوات و6 أشهر إلى 5 سنوات وأقل من 9 أشهر.