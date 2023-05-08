و27 في بيرو.. مصرع شخصين بتحطم طائرة عسكرية بـ الهند

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، عن مصرع شخصين في تحطم طائرة عسكرية من طراز ميج-21 في منطقة جبلية مرتفعة من البلاد.

وأوضحت السلطات أن الحادث الذي وقع صباح اليوم وأدى لمقتل اثنين من العسكريين لم ترد عنه أي تفاصيل أخرى حتى اللحظة.

ويناير الماضي، لقي طيار بالجيش الهندي حتفه وأصيب اثنان آخران في حادث تحطم طائرتين.

وبين سلاح الجو أن الطائرتين اللتين تحطمتا أقلعتا من قاعدة غواليور بولاية ماديا براديش في مهمة تدريب روتينية تشغيلية على الطيران.

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مقتل 27 عاملاً جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو

في الوقت نفسه، أفادت سلطات بيرو بأن حريقًا اندلع في منجم ذهب جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل مالا يقل عن 27 عاملاً خلال دورة عمل ليلية.

وأوضحت أنه تم إجلاء 175 عاملاً بسلام، بعد الحادث، مؤكدة أن 27 قتيلاً يعملون لحساب مقاول متخصص في التعدين.

وأكدت أن التحقيق جار في سبب الحريق، مبينة أن التحقيقات الأولية أشارت إلى احتمال حدوث انفجار بسبب ماس كهربائي في جزء من المنجم على عمق 100 متر تحت السطح.

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