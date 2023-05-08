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احذر.. هذه التقنية الجديدة من “سناب شات” خطيرة على صحتك
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احذر.. هذه التقنية الجديدة من “سناب شات” خطيرة على صحتك

احذر.. هذه التقنية الجديدة من “سناب شات” خطيرة على صحتك

احذر.. هذه التقنية الجديدة من “سناب شات” خطيرة على صحتك
١٠:٤٦:٠٦ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بات مستخدمو تطبيق “سناب شات” يتمتعون بإمكانية الوصول المجاني إلى برنامج “ماي إيه آي”، وهو برنامج دردشة مباشر يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصدر لأول مرة كميزة مدفوعة في فبراير.

وتقول “سناب شات”، إنه “في محادثة الدردشة، يمكن أن يجيب ماي إيه آي على سؤال بسيط، أو يقدم المشورة بشأن هدية مثالية لصديق عزيز، أو يساعدك على التخطيط لرحلة أو لقضاء عطلة نهاية أسبوع”.

لكن المراهقين باتوا يستخدمونه لغرض آخر، وهو الحصول على دعم لصحتهم النفسية والعقلية، حسبما كشف موقع “فوكس نيوز” الأمريكي.

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استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الصحة العقلية

غير أن الأطباء يحذرون من استخدام الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي للمساعدة في دعم الصحة العقلية بشكل عام.

وأوضح زاكاري جيندر، المستشار النفسي في كاليفورنيا، بعض العلامات التحذيرية المهمة التي ينبغي أن توقف الآباء ومقدمي خدمات الصحة العقلية.

وقال، إنه “من خلال استجابات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالإنسان، قد يكون من الصعب على المستخدمين الأصغر سناً التمييز بين ما إذا كانوا يتحدثون إلى إنسان حقيقي أو روبوت”.

وأشار إلى أن “الذكاء الاصطناعي يتحدث بسلطة إكلينيكية تبدو دقيقة في ظاهرها، برغم أنها تختلق إجابة غير صحيحة أحيانًا”.

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علاقة شخصية مع الذكاء الاصطناعي 

وأوضح رايان سلطان، الطبيب النفسي أستاذ الأبحاث بجامعة كولومبيا في نيويورك، أنه “مع تحسن التكنولوجيا، فإنها باتت تحاكي العلاقة الشخصية أكثر وأكثر”.

وقال: “قد يبدأ البعض في اعتبار الذكاء الاصطناعي علاقة شخصية مهيمنة في حياتهم”.

وأضاف: “أفكار الناس مبعثرة بشأن الذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى أن “هناك من يعتبره مفيداً، وهناك من يجده مخيفًا”.

ولفت إلى أن “البعض رأى الخدمة محدودة إلى حد ما، وتعطي فقط معلومات عامة قد تجدها إذا بحثت في جوجل عن سؤال”.

واعتبر أنه “من الغريب أن يرد شخص آلي على الأسئلة الشخصية بطريقة شخصية، علاوة على ذلك، فهم لا يحبون فكرة الحديث عن بيانات عن صحتهم العقلية الشخصية”.

الكلمات الدلالية:
الذكاء الاصطناعي الصحة العقلية برنامج ماي إيه آي تطبيق سناب شات

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