انخفاض اليورو والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.14.

أسعار العملات

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.75

فرنك سويسري 4.23

أسعار العملات أمس

وأمس بلغ سعر الدولار مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.21.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.81

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.74

فرنك سويسري 4.18

ارتفاع الدولار

وخلال الأيام الماضية، قفز الدولار أمام سلة من العملات الأخرى، بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل الأمريكيين وظفوا عددا أكبر من المتوقع في شهر أبريل مع زيادة الأجور أيضا أكثر مما توقع خبراء الاقتصاد.

وأضافت الشركات 253 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بزيادتها 180 ألفا.

وزاد متوسط الأجر في الساعة بمعدل سنوي بلغ 4.4 بالمئة متجاوزا التوقعات بارتفاعه 4.2 بالمئة، لكن بيانات مارس جرى تعديلها بالخفض إلى زيادة بواقع 165 ألف وظيفة بدلا من زيادة 236 ألف وظيفة مثلما أُعلن سابقا.

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