الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
من الهندوسية إلى الإسلام.. شاب ألماني يكشف سر تحوله بفضل هذا الدعاء (فيديو)
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من الهندوسية إلى الإسلام.. شاب ألماني يكشف سر تحوله بفضل هذا الدعاء (فيديو)

من الهندوسية إلى الإسلام.. شاب ألماني يكشف سر تحوله بفضل هذا الدعاء (فيديو)

من الهندوسية إلى الإسلام.. شاب ألماني يكشف سر تحوله بفضل هذا الدعاء (فيديو)
٠١:٠١:٤٨ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف شاب ألماني عن سر اعتناقه الإسلام بعد أن ظل يدعو الله بأن يهديه للدين الحق.

ولدى سؤاله حول سبب تحوله إلى الإسلام، رد الشاب في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي: “قبل أي شيء الله سبحانه وتعالى هو الذي دلني على الإسلام”.

وتابع: “قبل أن أصبح مسلمًا كنت أصلي الله وأدعوه، لم أكن في حالة جيدة، وكنت في بيت والدي أجلس في الشرفة أنظر إلى السماء وأدعو من الله أن يهديني إلى الدين الحق”.

وكشف الشاب: “من قبل جربت الديانة الهندوسية أيضًا، لكن الله سبحانه هداني للفطرة حتى أسلمت، دائمًا هناك شيء يقودني لله وحده”.

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عدد المسلمين في ألمانيا

وكشف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا عن ارتفاع عدد المسلمين بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية.

وعلى ما أفادت دراسة نشر نتائجها في عام 2021، أعلن عنها المكتب في نورنبيرج مع وزارة الداخلية الألمانية، فإنه يعيش ما بين 5.3 و 5.6 مليون مسلم في ألمانيا، وهو ما يعادل 6.4 % حتى 6.7 % من إجمالي السكان.

ومقارنة بنتائج آخر دراسة أجريت عام 2015، زاد عدد المسلمين بنحو 900 ألف شخص.

الإقامة أو أسباب الهجرة أو الوضع الاجتماعي تؤثر في عملية الاندماج إلى حد أكبر بكثير من الانتماء الديني.

وأجرى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا هذه الدراسة الضخمة التي حملت عنوان “حياة المسلمين في ألمانيا 2020” بتكليف من مؤتمر الإسلام في ألمانيا.

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الإسلام التحول إلى الإسلام الهندوسية شاب ألماني

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