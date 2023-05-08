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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 214 ريالًا

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 214 ريالًا

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 214 ريالًا
١٠:٢٠:٣٤ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.26 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 223.90 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 213.73 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.20، وعيار 14 بـ 142.48، وعيار 12 سجل 122.13 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7596 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1710 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 244,257 ريالاً.

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سعر الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 243.47 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 223.18 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 213.04 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 182.61، وعيار 14 بـ 142.03، وعيار 12 سجل 121.74 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7572 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1704 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 243.470 ريالاً.

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