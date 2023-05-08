43 في الأحساء.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 43 درجة في الأحساء، و42 في الخرج، و41 درجة في الدهناء والصمان.

وسجل40 درجة في الرياض ومكة المكرمة وادي الدواسر وحقر الباطن، و39 في الدمام وشرورة والتنهات، و37 في المدينة المنورة.

كما سجل 36 درجة في جازان والدوادمي، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 24 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والقريات 14 درجات مئوية.

الباحة 16 وأبها 17 وتبوك 18 وعرعر وسكاكا 19 درجة مئوية.

والطائف وحائل 20 درجة مئوية، ورفحاء والوجه 21 درجة مئوية.

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

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