هذا المشروع غير متاح .. توضيح مهم من سكني حول نظام الحجز الالكتروني

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أصدر برنامج سكني، توضيحًا بشأن ظهور عبارة “المشروع غير متاح للحجز حاليًا” عند الحجز الإلكتروني.

وأضاف خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار لأحد المواطنين: “نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني”.

وأضافت: “ويستوجب البناء خلال ثلاث سنوات كحد أقصى ولا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة الاشغال، ويتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج”.

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خدمة الحجز الإلكتروني

وأطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان خدمة الحجز الإلكتروني للمشاريع السكنية التي يشرف عليها.

وتتيح الخدمة للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل المشروع واستكمال اجراءات الحجز إلكترونياً دون الحاجة لزيارة موقع المبيعات، كما تتضمن الخدمة الحصول على عرض سعر مقدم من المؤسسة التمويلية.

وأوضح البرنامج، أن الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وأتمتة وإتاحة ميزة جديدة للمستفيدين الراغبين في التملك دون الحاجة لزيارة مكاتب المبيعات.

وأشار إلى أن الإجراءات التقليدية المتمثلة في زيارة مواقع المشاريع ستكون متاحة أيضًا.

ويتيح الحجز الإلكتروني للمشاريع العديد من المميزات بخطوات سريعة وسهلة، ومنها:

-يمكن للمستفيد استعراض المشاريع السكنية ومعرفة تفاصيلها ومواقعها وأنواع مواد البناء والتشطيبات المستخدمة.

-في حال رغبة المستفيد استكمال الحجز إلكترونيًا يمكنه حجز الوحدة السكنية التي يرغب فيها.

-معرفة نسبة الدعم السكني والتمويل المستحق وطباعة عرض السعر المبدئي عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى موقع المشروع أو مقر المبيعات.

ويمكن استعراض جميع المشاريع السكنية التي يشرف عليها “سكني” عبر الخطوات التالية:

-زيارة موقع البرنامج واختيار أيقونة “نظام الحجز الإلكتروني”.

-أو الدخول عبر الرابط المباشر https://rep.sakani.housing.sa/.

-يمكن للمستفيد بعد اكمال اجراءات التسجيل تصفح أكثر من 100 مشروع سكني، تشمل.

الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة

أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص

وتضم أكثر من 135 ألف وحدة سكنية.

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خيارات برنامج سكني

يتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

-الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

-بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

-البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

-تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

-إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.