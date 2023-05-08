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الأنظار تتجه إلى جوجل.. الملايين في انتظار هذا الحدث الهام

الأنظار تتجه إلى جوجل.. الملايين في انتظار هذا الحدث الهام

الأنظار تتجه إلى جوجل.. الملايين في انتظار هذا الحدث الهام
٠٩:٥٧:٠٣ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تتجه شركة “جوجل” للإعلان عن أضخم تحديث للبريد الإلكتروني الخاص بها “Gmail” لإدخال ميزات حصرية لأول مرة.

في التحديث الجديد ، تطرح “جوجل” تقنية مفاتيح المرور الجديدة الخاصة بها، والتي ستسمح لمليارات المستخدمين بتسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات بالطريقة التي يفتحون بها الجهاز.

ووفقا للتحديث الأخير، فسيتم استخدام بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو رقم التعريف الشخصي للجهاز الذي يمكنه التحقق من هويتهم.

ومن المتوقع أن يحل النوع الجديد من تسجيل الدخول عبر الإنترنت محل كلمات المرور في النهاية، على الرغم من مرور بعض الوقت قبل حدوث ذلك لأن التكنولوجيا لا تزال في مهدها.

ويقول الخبراء إنه سيسمح للأشخاص بالوصول إلى بيانات اعتماد تسجيل الدخول الجديدة بدون كلمة مرور واستخدامها – أو مفتاح المرور – عبر أجهزة مختلفة.

التحديث الجديد وما يتضمنه من مزايا عديدة سيساهم كثيرا في حماية حسابات المستخدمين من الاختراق ، بمعنى أنه سيقلل من إدخال كلمات سر يمكن تخمينها.

ومؤخرا، أطلقت جوجل رسميًا ميزة إمكانية مشاركة الملفات بين الأندرويد وويندوز المعروفة باسم المشاركة عن قرب Nearby Share في جميع دول العالم على أجهزة الحاسوب بنظام تشغيل ويندوز.

مشاركة الملفات عبر تطبيق جديد

ويمكن تجربة الميزة الجديدة على أجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز عبر تطبيق جديد متاح للتحميل بنسخة تجريبية Beta من خلال موقع الأندرويد الرسمي على الأجهزة المدعومة.

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الإنترنت جوجل جي ميل خدمات جوجل شركة جوجل

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