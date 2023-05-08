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حتى المساء.. تحذير عاجل من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق
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حتى المساء.. تحذير عاجل من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق

حتى المساء.. تحذير عاجل من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق

حتى المساء.. تحذير عاجل من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق
٠٩:٥٣:٢٣ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران

ونبّه المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.

وأوضح أن الحالة متوقعة على محافظات “بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة”، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

كما نبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وسيول، وتساقط البرد.

وبين أن الحالة على محافظات “العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد”، حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

وحذر المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان السيول.

واشار إلى أن الحالة على محافظات “الحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”، حتى الساعة التاسعة مساءً.

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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية،

وشدد على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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