“الموارد البشرية” توضح حقيقة صرف إعانة خادمة لمرضى التصلب اللويحي

تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المصابين بمرض التصلب المتعدد من الأمراض المشمولة بنظام الرعاية والتنمية الاجتماعية برقم الإعاقة (5416).

ويحصلون على ما تقدمه الدولة من إعانات مادية ومعنوية، مثل: الإعفاء من رسوم تأشيرات الاستقدام والرسوم الحكومية وجميع المميزات الأخرى التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة.

وفيما طرح تساؤل عبر حساب الوزارة في موقع “تويتر”، حول ما إذا كان مرضى التصلب اللويحي يصرف لهم اعانة خادمة؟، أحالت خدمة “العناية بالمستفيدين”، صاحب الاستفسار إلى رابط يحتوي على خطوات وشروط الحصول على الدعم للمعاقين.

اقرأ أيضًا:

سترة مبتكرة لتحسين حالات مرضى الشلل الدماغي والتصلب المتعدد

خطوات التقدم بطلب الحصول على الدعم

وتتضمن الخطوات:

-الدخول من خلال البوابة الإلكترونية:

-اختر خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات.

-تعبئة البيانات المطلوبة (الإفصاح عن بيانات المستفيد وبيانات الدخل والحساب البنكي و الموافقة على الإقرار و التعهد) ثم تقديم الطلب.

سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية.

يمكن متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيقونة “طلباتي”.

اقرأ أيضًا:

«الكاكاو» يخفف متاعب مرضى «التصلب المتعدد»

الشروط

-أن يكون المستفيد مسجلاً لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.

-أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

-ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.

-ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.

-أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة إقامة دائمة.

-ألا يكون من المستفيدين من خدمات الايواء بمراكز الوزارة.

المستندات المطلوبة

-أن يكون لدى المستفيد تقييم إعاقة ساري الصلاحية.

مرضى التصلب اللويحي

والتصلب اللويحي مرض عصبي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي.

ويسبب تلفًا في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية والذي يدعى المايلين؛ مما يؤدي إلى تصلب في الخلايا وبالتالي بطء أو توقف سير السيالات العصبية المتنقلة بين الدماغ و أعضاء الجسم.

أعراض التصلب اللويحي تظهر بشكل مفاجئ للمريض ومن حوله، وتختلف في حدتها حسب درجة الإصابة ومكانها.

أعراض التصلب اللويحي

-الشعور بوخز أو تنميل في الأطراف.

-خلل في التوازن.

-ضعف أو تشنج في العضلات.

تشوش بالنظر أو الرؤية أو ازدواجية أو عدم تمييز الألوان.

ضعف وإجهاد سريع.

صعوبة في الكلام.

تأثر الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار.