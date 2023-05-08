الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تراجع الدين العام في المملكة بنحو 2.8%.. لهذا السبب
حزن واسع على رحيله.. هاشتاق الشيخ محمد خليل القارئ يتصدر تويتر
“الموارد البشرية” توضح حقيقة صرف إعانة خادمة لمرضى التصلب اللويحي
ينتهي غدًا.. فرصة لشغل الوظائف الإدارية والحكومية بهيئة تقويم التعليم والتدريب
حتى لا تختلط عليك الأمور.. هذا ما يصنع لك الفارق في العمل
163 مليون ريال في خزينة “أمانة جدة” من التعويضات.. هذه أبرزها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تراجع الدين العام في المملكة بنحو 2.8%.. لهذا السبب

تراجع الدين العام في المملكة بنحو 2.8%.. لهذا السبب

تراجع الدين العام في المملكة بنحو 2.8%.. لهذا السبب
٠٩:٤٩:٢٥ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجل الدين العام في المملكة تراجعًا بنحو 2.8%  بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبما يعادل 27.83 مليار ريال خلال 3 أشهر.

وبحسب أحدث بيان لوزارة المالية، فقد هبط الدين العام إلى 962.25 مليار ريال، مقابل 990.08 مليار ريال بنهاية السنة المالية 2022.

أسباب انخفاض الدين العام

ومن أسباب انخفاض الدين العام ما يلي:

1- تراجع الدين الخارجي بنسبة 8.36% بنهاية الربع الأول من عام 2023 وبما يعادل 31.38 مليار ريال؛ ليبلغ 343.75 مليار ريال، مقابل 375.13 مليار ريال بنهاية الربع السابق.

2- خلال الربع الأول من العام الجاري، تم إصدار أدوات دين خارجية بقيمة 37.5 مليار ريال.

3- كما تم سداد أصل دين بقيمة 68.88 مليار ريال، مما انعكس على انخفاض الدين الخارجي.

ارتفاع الدين الداخلي

وفي المقابل، ارتفع الدين الداخلي للمملكة بنهاية الربع الأول من عام 2023 بنسبة 0.6% وبما يعادل 3.55 مليار ريال عن الربع السابق.

وسجل الدين العام الداخلي للمملكة 618.5 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري. مقابل 614.96 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من السنة المالية 2022.

وأصدرت المملكة ديونًا داخلية بقيمة 12.41 مليار ريال في أول 3 أشهر م عام 2023، فيما تم سداد أصل دين بقيمة 8.86 مليار ريال.

ارتفاع الناتج المحلي

وأمس، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الجهاز أن النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية.

وأشار إلى ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9%

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الدين الخارجي الديون السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
«الشؤون الاجتماعية» تسدد 225 مليون ريال رسوماً لـ 8 آلاف من ذوي الإعاقة

«الشؤون الاجتماعية» تسدد 225 مليون ريال رسوماً لـ 8 آلاف من ذوي الإعاقة

٠١:٤٦ م، الخميس، ١٧ ديسمبر ٢٠١٥
ولي ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 12 بكلية الدفاع الجوي

ولي ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 12 بكلية الدفاع الجوي

١٠:٥٦ م، الأحد، ٣١ مايو ٢٠١٥
للأم.. راقبي طفلك خلال تناوله هذه الأطعمة

للأم.. راقبي طفلك خلال تناوله هذه الأطعمة

٠٤:٣١ م، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
العموش: أحياء الرياض الشعبية تحتاج إلى الدروس والمحاضرات الدعوية

العموش: أحياء الرياض الشعبية تحتاج إلى الدروس والمحاضرات الدعوية

٠٦:٣٩ م، الأثنين، ١٥ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *