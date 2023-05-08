تراجع الدين العام في المملكة بنحو 2.8%.. لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

سجل الدين العام في المملكة تراجعًا بنحو 2.8% بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبما يعادل 27.83 مليار ريال خلال 3 أشهر.

وبحسب أحدث بيان لوزارة المالية، فقد هبط الدين العام إلى 962.25 مليار ريال، مقابل 990.08 مليار ريال بنهاية السنة المالية 2022.

أسباب انخفاض الدين العام

ومن أسباب انخفاض الدين العام ما يلي:

1- تراجع الدين الخارجي بنسبة 8.36% بنهاية الربع الأول من عام 2023 وبما يعادل 31.38 مليار ريال؛ ليبلغ 343.75 مليار ريال، مقابل 375.13 مليار ريال بنهاية الربع السابق.

2- خلال الربع الأول من العام الجاري، تم إصدار أدوات دين خارجية بقيمة 37.5 مليار ريال.

3- كما تم سداد أصل دين بقيمة 68.88 مليار ريال، مما انعكس على انخفاض الدين الخارجي.

ارتفاع الدين الداخلي

وفي المقابل، ارتفع الدين الداخلي للمملكة بنهاية الربع الأول من عام 2023 بنسبة 0.6% وبما يعادل 3.55 مليار ريال عن الربع السابق.

وسجل الدين العام الداخلي للمملكة 618.5 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري. مقابل 614.96 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من السنة المالية 2022.

وأصدرت المملكة ديونًا داخلية بقيمة 12.41 مليار ريال في أول 3 أشهر م عام 2023، فيما تم سداد أصل دين بقيمة 8.86 مليار ريال.

ارتفاع الناتج المحلي

وأمس، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الجهاز أن النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية.

وأشار إلى ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9%