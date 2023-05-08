حزن واسع على رحيله.. هاشتاق الشيخ محمد خليل القارئ يتصدر تويتر

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء سابقًا، بعد وفاته في وقت مبكر اليوم الاثنين، الترند في المملكة.

وتوفي القارئ في الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين 18 شوال 1444هـ.

ومن المقرر أن يصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي.

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وأدخل القارئ إلى العناية المركزة لبضعة شهور، إثر تعرضه لوعكة صحية حتى وفاته اليوم.

وجاءت وفاته بعد أقل من عام على وفاة شقيقه الشيخ محمود خليل القارئ.

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حزن واسع على رحيله

وأثار نبأ وفاته، حالة من الحزن بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين نعوه بعبارات مؤثرة.

ونعاه العديد من القراء والدعاة بعبارات مؤثرة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور عاصم القريوتي، أستاذ السنة النبوية وعلومها، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: “وفاة الشيخ القاري #محمد_خليل_قارئ وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعًا له”.

فيما كتب الشيخ مشاري راشد العفاسي في حسابه عبر “تويتر”: “بيت القرآن إلى جوار ربه بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ.

وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان”.

وكتب الداعية نبيل علي العوضي: “رحم الله الإمام السابق للمسجد النبوي الشريف الشيخ محمد خليل قارئ اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة واجعل القرآن شفيعًا له”.

رحم الله الإمام السابق للمسجد النبوي الشريف الشيخ #محمد_خليل_قارئ اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة واجعل القرآن شفيعًا له pic.twitter.com/WQXmU8Kt3c — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) May 8, 2023

موقف طيب للشيخ القارئ

وقص سعد الحويلة، موقفًا طيبًا له مع الشيخ يدل على كريم خلقه وحسن مروءته، قائلاً: “كنت في زيارة للمدينة عام 2006م ومعي بعض الأخوة وزرت صاحبي وهو خال أولاد الشيخ محمد خليل القارئ فأقسم بالله (رحمه الله) علي أن لا أسكن إلا في عمارته وبعد إلحاح شديد وتعذرنا منه لكن بالنهاية وافقنا على ذلك، فجلسنا قرابة أسبوعين وهو يتواصل معنا ويحلف علينا بغداء أو عشاء”.

فيما نشر البعض تلاوات قرآنية له، ومن بينها تلاوة نادرة على يد والده الراحل الشيخ خليل القارئ.

فقدت المدينة علمٌ من أعلامها

وقارئ من قرائها البارعين والمتمكنين

فرحمة الله عليه رحمة الأبرار

واسكنه الجنة مع المصطفين الأخيار

ورحم والده #الشيخ_خليل_القارئ

وأخيه الشيخ #محمود_خليل_القارئ

وأخيه الشيخ #أحمد_خليل_القارئ

وجمعه بهم في أعلى جنات الخلد #وفاة_الشيخ_محمد_خليل_القارئ pic.twitter.com/ip9WQNsz0u — حسان الدهلوي (@hsn_dh) May 7, 2023

وكتب القارئ الشيخ سعد الغامدي في حسابه عبر موقع “تويتر”: “اللهم ارحم عبدك المُقرئ الأخ الحبيب الشيخ محمد خليل قارئ.. واجعل منزله في الفردوس الأعلى.. اللهم كما طيّبت وجهه في الدنيا، فبيّض وجهه يوم يلقاك …”.

كما ظهر في أكثر من مقطع وهو يتلو القرآن بحضور الشيخ الراحل محمد أيوب، إمام المسجد النبوي.