ينتهي غدًا.. فرصة لشغل الوظائف الإدارية والحكومية بهيئة تقويم التعليم والتدريب

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب “المركز الوطني للقياس” عن بدء التسجيل المبكر في اختبار القدرة المعرفية “الرقمي”.

وهو اختبار مخصص للجامعيين “بكالوريوس أو ماجستير” لمتقدمين على الوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام العمل.

ويطلب الاختبارَ عددٌ من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل، وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.

وذلك للتعيين على المراتب​ “السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة.

موعد التسجيل المبكر

يبدأ التسجيل من يوم الإثنين 1444/7/29هـ (الموافق 2023/2/20م)، ويستمر حتى الثلاثاء 1444/10/19هـ (الموافق 2023/5/9م).

موعد الاختبار

يبدأ الاختبار من الإثنين 1444/10/11هـ (الموافق 2023/5/1م) حتى الخميس 1444/10/21هـ (الموافق 2023/5/11م).

الفئة المستهدفة

​يقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل.

ويطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.​

محتوى الاختبار

أولا – القدرة اللفظية: القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة او نص مكتوب.

ثانيًا – القدرة الكمية: القدرة على معالجة المعلومات الكمية.

ثالثًا – القدرة الاستدلالية: القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي، وذلك على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.

رابعًا – القدرة المكانية: القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية، والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.

ملاحظات مهمة

– يحق للمتقدم الدخول للاختبار 7 مرات خلال 3 سنوات، ويحق للهيئة حصر التسجيل في بعض الفترات لمن لم يسبق له التسجيل.

– صلاحية اختبار القدرة المعرفية هي 5 سنوات من تاريخ النتيجة.

– رسوم الاختبار 200 ريال.

– تظهر نتائج الاختبار خلال 30 يومًا من نهاية فترة الاختبارات.

– يتم إثبات دخول الاختبار بأحد الوثائق التالية “أصل الهوية الوطنية، أصل رخصة القيادة، أصل جواز السفر مع صورة من كرت العائلة، البطاقة الجامعية”.

– يشترط الالتزام بالزي الرسمي عند دخول الاختبار.

– المدة الزمنية لعقد الاختبار تتراوح من 3 إلى 4 ساعات.

– يمنع دخول الآلة الحاسبة إلى قاعة الاختبار.

– لا يمكن استخدام مسودة في الاختبارات الورقية.

طريقة التسجيل

سيكون التسجيل حسب المواعيد الموضحة أعلاه عن طريق هذا ( الرابط ).

ثم اختيار اختبار القدرة المعرفية (على الحاسب الآلي) بعد تسجيل الدخول.