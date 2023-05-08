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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في جورجيا

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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في جورجيا

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في جورجيا

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في جورجيا
٠٨:٣١:٣٩ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في جورجيا، اليوم الاثنين، تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين بخصوص الاحتفالات بيوم النصر.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تنوه بأن يوم الثلاثاء الموافق 05/09/ 2023 م سيكون إجازة رسمية في جورجيا.

الإجازة بمناسبة يوم النصر

وأضافت أن الإجازة بمناسبة يوم النصر، وأنها ستعاود السفارة عملها يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10 م.

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الاتصال بهذا الرقم في حالة الطوارئ

وأشارت إلى أنه في حالة حدث أي أمر طارئ فعلى المواطنين ضرورة وسرعة الاتصال على هذا الرقم:” 995598033300+”.

وجورجيا دولة ذات سيادة، تقع في غرب آسيا بمنطقة جنوب القوقاز، يحدها من الغرب البحر الأسود، ومن الشمال روسيا، ومن الجنوب تركيا وأرمينيا، وأذربيجان من الشرق.

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حكاية يوم النصر

ويوم النصر في جورجيا وأوروبا، ما بين ذكرى 300 ألف جورجي سقطوا في الحرب العالمية الثانية، وشعارات وبقايا من الحقبة السوفيتية البائدة.

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إجازة السفارة في جورجيا تنبيه عاجل جورجيا سفارة المملكة عيد النصر

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