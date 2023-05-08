حتى لا تختلط عليك الأمور.. هذا ما يصنع لك الفارق في العمل

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العمل في الواقع هو القدرة على الإنجاز وتحقيق الأهداف وفق ما هو مخطط لها.

لكن الأمر قد يختلط لدى البعض ممن ينشغلون طوال الوقت بالعمل، ظنًا منهم أن هذا هو جوهر العمل وغايته.

العمل المزدحم والعمل الحقيقي

لكن بدر بن ناصر الحمدان في صحيفة “الجزيرة” يقول: “يوجد مبدأ في الإدارة يقول: “إن هناك فرقًا كبيرًا بين العمل المزدحم والعمل الحقيقي”، وأيهما يستحق أن يأخذ مساحة أكبر من اهتمامك وجهدك وطاقتك”.

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وأضاف: “فكونك مُنشغلاً بشكل دائم لا يعني أنك “مُنجز”، وليس بالضرورة أن يكون دلالة على أنك في المسار الصحيح، بل يبرهن أنك حتى الآن لا تمتلك المهارة التي تساعدك على أن تتعلم أين تضع ثقلك؟”.

وتابع: “ستكتشف أنك في كثير من الأحيان لن تجد إجابة شافية عن سؤال (ماذا أنجزت؟)..

إذ إنه في الأغلب كان مجمل ما قمت به كان مجرد أعمال روتينية لم تستحق كل هذا الوقت والجهد..

ولم يكن هناك إنجاز حقيقي أو عمل مؤثر، وأن ثقلك كان في غير محله”.

وأوضح الحمدان: “في ذات الوقت، يصدف أن تستثمر وقتك وتضع ثقلك وتركيزك على موضوع معيّن وتبذل الجهد الكافي لإنجازه..

ويواصل: حينها ستجد نفسك أمام مُنتج حقيقي له ثقله ووزنه النسبي في خريطة الأعمال التي تضطلع بها، وأنه كان بالفعل عملاً يستحق كل ذلك العناء”.

كيف تكون ذا ثقل ومؤثرًا؟

الأمر الآخر الذي يشدد عليه الكاتب هو أنه “من المهم أن تتعلم متى تكون حاضرًا وموجودًا في المشهد العام وتُمثّل ثقلاً مؤثرًا، ومتى يجب أن تتوارى وتراقب ما يحدث دون أن يكون لك دور في ذلك”.

وأشار إلى أن “هذا من شأنه أن يُحدث توازنًا في ديناميكية الظهور ومعدل استهلاك مساحتك المسموح بها في نظر الآخرين.

كما أنه سوف يعزز من الاحتفاظ بطاقتك الشخصية المفترض توجيهها واستثمارها في مسارها الصحيح في بيئة العمل”.

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المهارة والذكاء المهني

ونصح الحمدان: “على وجه التحديد يجب عليك أن تتمتع بقدر كاف من المهارة والذكاء المهني، والقدرة على تحليل وتقييم الموقف لتستطيع أن تتخذ القرار المناسب، متى وأين وكيف تضع ثقلك فيما تواجهه من أعباء ومواقف عملية”.

كما نصح قائلاً: “ركز دائمًا على أن يكون ثقلك في مسار له وزنه النسبي في الإنتاج أو لتحقيق هدف ما..

فالعبرة دائمًا بماذا أنجزت وليس بحجم الوقت والجهد الذي بذلته، عليك أن تُدرك أن معايير الأداء قد اختلفت تمامًا”.