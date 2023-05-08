الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
163 مليون ريال في خزينة “أمانة جدة” من التعويضات.. هذه أبرزها
ما حكم التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين؟ “الخثلان” يُجيب
تنبيه عاجل من سفارة المملكة في جورجيا
وفاة الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي سابقًا (فيديو)
هاشتاق “وطن بلا مخدرات” يتصدر الترند.. ومغردون: “المواطن رجل الأمن الأول”
بهذه المناطق.. “الحصيني” يُحذر من أمطار ورياح وطقس الـ 36 ساعة القادمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ما حكم التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين؟ “الخثلان” يُجيب

ما حكم التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين؟ “الخثلان” يُجيب

ما حكم التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين؟ “الخثلان” يُجيب
٠٨:٣٤:٣٤ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم الشرع في التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين.

حكم التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه بعد التباحث مع بعض طلاب العمل، والاستماع لمجموعة من الخبراء في مجال الاقتصاد فإن التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين جائز.

وأضاف أن البتكوين عملة كسائر العملات، لكنها عملة من نوع خاص، وأن ما يقال فيها أن التذبذب الساري فيها موجود في الأسهم ومتواجد في سائر العملات.

وبين أن البتكوين أسهمها كباقي العملات خاصة الأسهم غير المحددة ارتفاعًا وانخفاضًا، وفي المملكة الأسهم محددة ارتفاعًا وانخفاضًا بـ 10% لكن في بعض الدول المجال مفتوح.

وأشار إلى أن بعض الخبراء الماليين، يؤكدون أن التذبذب الذي يكون في الأسهم المفتوحة، هو مثل التذبذب الموجود في عملة بتكوين أو أشد، فيلزم من منع البتكوين أو العملات الرقمية لهذا التذبذب أن يمنع أيضًا التعامل بالأسهم.

اقرأ أيضًا:

هل تداول «البتكوين» حرام؟.. تعرف على أول بحث شرعي عنها

بالفيديو.. لماذا تُمنع العملات الرقمية في المملكة؟ خبير اقتصادي يجيب

الكلمات الدلالية:
الأسهم البتكوين البنوك الخثلان العملات الرقمية حكم البتكوين سعد الخثلان

مواد ذات صلة

المزيد
«البرجس»: الابتعاث الداخلي انتهى والجامعات الخاصة لم تُخفّض رسومها

«البرجس»: الابتعاث الداخلي انتهى والجامعات الخاصة لم تُخفّض رسومها

٠٢:٥٩ م، الأحد، ١٩ مارس ٢٠١٧
الداخلية: استشهاد العقيد «كتاب الحمادي» في إطلاق نار من مجهول بالدوادمي

الداخلية: استشهاد العقيد «كتاب الحمادي» في إطلاق نار من مجهول بالدوادمي

٠٤:١٧ م، الثلاثاء، ٠٥ أبريل ٢٠١٦
بعد رمضان.. معدلات تشغيل فنادق المنطقة المركزية للحرم تتراجع ٢٠%

بعد رمضان.. معدلات تشغيل فنادق المنطقة المركزية للحرم تتراجع ٢٠%

١٢:٤٨ م، الأحد، ٠٢ يوليو ٢٠١٧
«إثراء المعرفة» تطلق مسابقة عالمية للنساء المثقفات بجوائر تصل لـ100 ألف ريال (صور)

«إثراء المعرفة» تطلق مسابقة عالمية للنساء المثقفات بجوائر تصل لـ100 ألف ريال (صور)

١٢:١٠ ص، الجمعة، ١٢ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *