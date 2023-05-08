ما حكم التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين؟ “الخثلان” يُجيب

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كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم الشرع في التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين.

حكم التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه بعد التباحث مع بعض طلاب العمل، والاستماع لمجموعة من الخبراء في مجال الاقتصاد فإن التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين جائز.

وأضاف أن البتكوين عملة كسائر العملات، لكنها عملة من نوع خاص، وأن ما يقال فيها أن التذبذب الساري فيها موجود في الأسهم ومتواجد في سائر العملات.

🔆 ما حكم التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان للاشتراك في قناة فوائد الخثلان على اليوتيوبhttps://t.co/CqBJW1KdJC pic.twitter.com/YeJUJwaVfQ — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) May 6, 2023

وبين أن البتكوين أسهمها كباقي العملات خاصة الأسهم غير المحددة ارتفاعًا وانخفاضًا، وفي المملكة الأسهم محددة ارتفاعًا وانخفاضًا بـ 10% لكن في بعض الدول المجال مفتوح.

وأشار إلى أن بعض الخبراء الماليين، يؤكدون أن التذبذب الذي يكون في الأسهم المفتوحة، هو مثل التذبذب الموجود في عملة بتكوين أو أشد، فيلزم من منع البتكوين أو العملات الرقمية لهذا التذبذب أن يمنع أيضًا التعامل بالأسهم.

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