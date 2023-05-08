163 مليون ريال في خزينة “أمانة جدة” من التعويضات.. هذه أبرزها

تواصل – فريق التحرير:

حصلت أمانة جدة على مستحقات بقيمة 163 مليون ريال نتيجة أحكام قضائية لصالحها، بحسب “عكاظ”.

وقال المدير العام للشؤون القانونية خالد محمد شافعي، إن القضايا التي ربحتها الأمانة خاصة بعقود استثمارية وعقود مشاريع، وقضايا أراضٍ وممتلكات عامة.

كما شملت عددًا من القطاعات منها الاستثمار والمشاريع والتعمير.

وكشف عن أحكام قضائية صادرة لصالح الأمانة ومنها:

1- حكم نهائي ضد أحد المستثمرين في أبحر قضى بإلغاء حكم ابتدائي سابق بتعويضه 130 مليون ريال والحكم مجددًا برفض الدعوى.

2- حكمان يلزمان اثنين من المستثمرين بسداد مستحقات للأمانة تتجاوز قيمتها 163 مليون ريال.

وفي وقت سابق، أزالت أمانة جدة مبانٍ وأسوار على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية بمساحة تقدر بأكثر من 5 آلاف متر مربع، بعد إلغاء صك الأرض المخالفة للأنظمة، وصدور حكم قضائي بالإخلاء وتسليم الموقع للأمانة.

مخالفات نظامية

وقالت مصادر إن محاكم الاستئناف رصدت مخالفات نظامية وشرعية لعدد من الصكوك، واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين.

وتملكت شخصية اعتبارية الأرض بصك غير نظامي قبل أن يتم إبطاله أخيرًا، ضمن عدة قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة، بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة.

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