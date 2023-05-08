بهذه المناطق.. “الحصيني” يُحذر من أمطار ورياح وطقس الـ 36 ساعة القادمة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية المصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع حالة مطرية خلال الـ 36 ساعة القادمة تبدأ من مساء اليوم الاثنين وحتى مساء يوم غد الثلاثاء.

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر

وأضاف أن الحالة عبارة عن أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد على أجزاء “متفرقة” من مناطق عسير وجازان ونجران وشرق منطقة مكة.

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حالة مطرية مع رياح هابطة مغبرة

وبين أن الحالة تمتد إلى أجزاء متفرقة من وسط الوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة، تمتد إلى الكويت واليمن تسبق برياح هابطة مغبرة.

وأشار إلى أن هبوب رياح خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من دول الخليج،

بما فيها المنطقة الشرقية من المملكة وأجزاء من وسط وغرب وشمال المملكة.

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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة،

تحد من مدى الرؤية الأفقية،على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة.