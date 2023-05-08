تنبيه مهم من حساب المواطن لمن تمت الموافقة على اعتراضهم قبل هذا التاريخ

تواصل – فريق التحرير:

قبل يومين فقط من صرف الدفعة 66 – شهر مايو، أصدر حساب المواطن، توضيحًا للمواطنين الذين تمت الموافقة على الاعتراضات المقدمة منهم بشأن عدم الأهلية.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين يقول: “أنا منذ أكثر من شهر غير مؤهل، تم الاعتراض وتم قبول الاعتراض وما زلت غير مؤهل؟”.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ “10 مايو” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الاهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”.

وعليكم السلام ، في حال تمت الموافقة على الإعتراض قبل تاريخ "10 مايو" سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الاهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر " يونيو " ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 7, 2023

وفي إفادة سابقة، ردت “خدمة المستفيدين” على أحد المستفيدين قال إنه حصل على الأهلية بتاريخ 16 إبريل الماضي، قائلة: “انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر”مايو”، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10مايو”.

انطبقت عليك شروط الاهلية لدورة شهر"مايو" وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ "10مايو"، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦https://t.co/XGVelVLg1z⁩ ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 3, 2023

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خطوات التعرف على سبب “عدم الأهلية”

كشف برنامج “حساب المواطن” عن خطوات معرفة سبب “عدم الأهلية” للمتقدمين للحصول على الدعم.

وحدد البرنامج في رده على تساؤلات العديد من المستبعدين لعدم الأهلية، عبر حساب “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر”، طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية على النحو التالي:

-عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل).

-يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية.

-يكون ذلك في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

يمكّن برنامج حساب المواطن الذين رفضت طلباتهم، تقديم اعتراض من خلال الخطوات الأتية:

-ادخل إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

-انقر على زر الدورة الأهلية.

-تحقق من حالة الأهلية وكود الخطأ ومعرفة سبب الرفض.

-انقر على زر الاعتراض على الدورة الأهلية.

-ارفع المستندات المطلوبة والتي توضح أهلية المتقدم.

-انقر على طلب اعتراض الأهلية في حساب المواطن.

وتتم دراسة الطلب في غضون 15 إلى 90 يومًا، وفي حالة كان المتقدم يستحق الدعم يتم صرف جميع المبالغ المتأخرة مع الشهر الجديد عند الصرف.

طريقة أخرى للاعتراض

يتيح “حساب المواطن” أيضًا تقديم الشكاوى والمقترحات واعتراض الأهلية على رقم حساب المواطن وهو 19912، حيث تعمل خدمة العملاء في حساب المواطن من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وأوضح “حساب المواطن”، أنه يمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك “دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة”.

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دفعة مايو

أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديد – الدفعة 66 لشهر مايو.

وكتب في تنويه عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر”: “3 أيام على إيداع الدفعة الـ 66 من برنامج حساب المواطن”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.