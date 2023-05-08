الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 8 خطوات لتحويل نوع السجل التجاري من رئيسي إلى فرعي أو العكس
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خدمة اليوم.. 8 خطوات لتحويل نوع السجل التجاري من رئيسي إلى فرعي أو العكس

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتحويل نوع السجل التجاري من رئيسي إلى فرعي أو العكس

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتحويل نوع السجل التجاري من رئيسي إلى فرعي أو العكس
٠٧:٥٨:٢٢ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، خطوات لتحويل نوع السجل التجاري من رئيسي إلى فرعي أو العكس.

وأوضحت وزارة التجارة أن هذه الخدمة تُمكّن المستفيد من تحويل سجلاته التجارية من رئيسة إلى فرعية أو العكس إلكترونيًا، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – ادخل على الخدمة.

2 – ادخل على الحساب مستخدمًا اسم المستخدم وكلمة المرور.

3 – اضغط على أيقونة “سجلاتي التجارية”.

4 – اضغط على “اختيارات” الموجود أمام السجل التجاري، ومن ثم اضغط على “تحويل السجل التجاري”.

5 – تظهر نافذة ملخص التأكيد على البيانات المدخلة على الخدمة قبل إرسال الطلب.

6 – يتم إصدار فاتورة سداد وإرسالها كرسالة نصية إلى هاتفك.

7 – سدّد الفاتورة عبر قنوات السداد المختلفة.

8 – إلى حين وصول المبلغ المسدد، يمكنك الاستفادة من الخدمة بطباعة السجلات التجارية إلكترونيًا.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 1900″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية السجلات التجارية خدمة اليوم خطوات تحويل نوع السجل التجاري وزارة التجارة

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