الاحتياطي العام في المملكة يقفز 96.69 مليار ريال بالربع الأول

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كشفت وزارة المالية، عن رصيد الاحتياطي العام للمملكة وحجم الحساب الجاري بنهاية الربع الأول من عام 2023م.

زيادة الاحتياطي العام 96.69 مليار ريال بالربع الأول

وقفز رصيد الاحتياطي العام للمملكة إلى 415.05 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مسجلاً زيادة قيمتها 96.69 مليار ريال خلال 3 أشهر، وفقًا لبيانات وزارة المالية، أمس الأحد.

يذكر أن رصيد الاحتياطي العام للمملكة بلغ 318.36 مليار ريال بنهاية نهاية السنة المالية 1443/1444هـ (2022م).

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الحساب الجاري 35.39 مليار ريال

ووفقًا لبيانات وزارة المالية، الصادرة في التقرير الربعي لأداء الميزانية، أمس الأحد، فقد بلغ الحساب الجاري 35.39 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 144.71 مليار ريال بنهاية السنة المالية 2022، لينخفض بنحو 109.32 مليار ريال.

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ارتفاع إيرادات ميزانية المملكة

وحققت ميزانية المملكة ارتفاعًا بالإيرادات الفعلية خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 1% على أساس سنوي؛ إلى 280.94 مليار ريال، مقابل 277.96 مليار ريال بالربع الأول من 2022.

وسجلت ميزانية المملكة عجزًا طفيفًا خلال الربع الأول من عام 2023؛ بواقع 2.91 مليار ريال.

يذكر أن المملكة توقعت تحقيق فائض بالموازنة العامة للدولة بقيمة 16 مليار ريال خلال عام 2023 بالكامل؛ مع تقديراتها بتحقيق إيرادات قيمتها 1.130 تريليون ريال مقابل مصروفات بقيمة 1.114 تريليون ريال.

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